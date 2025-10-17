درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، أبهرت الفنانة درة الجمهور والإعلام بإطلالة ملكية وردي على السجادة الحمراء، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسة العصرية، لتتصدّر الصور وتتلقى إشادات واسعة على مواقع التواصل.

تفاصيل إطلالة درة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

وارتدت درة فستانًا باللون الوردي الملكي، تصميم كل فاخر وبفتح من الأسفل تكشف عن ساقيها يُبرز أناقتها وسط أجواء المهرجان.

جاء الفستان بقصة كورسِيه ضيقة من الأعلى تبرز منطقة الصدر والخصر، بينما تميزت التنورة بطبقات أو طيّات تضفي حركة وانسيابية عند الحركة على السجادة.

اختارت درة مجوهرات بسيطة لكنها مميزة، مثل عقد متناسق مع لون الفستان، وأقراط متدلية، لإضفاء لمسة من البريق دون أن تشتّت الانتباه عن الفستان.

تسريحة الشعر اعتمدت على تمشيط ناعم ومرفوع منسدل عبر الاكتاف، مما أتاح إبراز ملامح وجهها بوضوح، مع مكياج ناعم يعكس التناسق مع لون الفستان.

https://youtube.com/shorts/37tnw1NeyOo?si=OUFtTHMa1_xfsKsE