عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة جذابة ولافتة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة عبير صبري في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

واختارت عبير صبري فستانً ابيض في اسود يجمع بين الفخامة والجرأة، ما جعلها من أبرز النجمات التي تناقلت صورهن وسائل الإعلام والجمهور.

ارتدت عبير صبري فستانًا اسود ببطانية باللون الأبيض كت، مما جعله ملفتًا للأنظار تحت أضواء الكاميرات.

جاء الفستان بقصة ضيقة من الاعلى وواسع ن الاسفل، لإضفاء طابع دراماتيكي أنثوي.

اختارت تسريحة شعر منسدلة مموجة بأسلوب ناعم، ومكياجًا نيود أيضًا يكمّل إطلالتها، مع لمسة ترابية للعيون وشفاه بدرجة نيود دافئة.

أكملت الإطلالة بمجوهرات رقيقة مثل أقراط متدلية، تعكس الفستان وتُبرز مظهرها الأنيق.

https://youtube.com/shorts/QjJ6u8fh7jw?si=XVVi-TQapR-oKLiK