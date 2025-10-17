قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أموال المحاكم الأمريكية على وشك النفاد بسبب الإغلاق الحكومي
تفاصيل اجتماع رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة السوبر الإفريقي
التنمية المحلية: محاسبة فورية لمن يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
آية التيجي

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة جذابة ولافتة على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة عبير صبري في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

واختارت عبير صبري فستانً ابيض في اسود يجمع بين الفخامة والجرأة، ما جعلها من أبرز النجمات التي تناقلت صورهن وسائل الإعلام والجمهور.

ارتدت عبير صبري فستانًا اسود ببطانية باللون الأبيض كت، مما جعله ملفتًا للأنظار تحت أضواء الكاميرات.

جاء الفستان بقصة ضيقة من الاعلى وواسع ن الاسفل، لإضفاء طابع دراماتيكي أنثوي.

اختارت تسريحة شعر منسدلة مموجة بأسلوب ناعم، ومكياجًا نيود أيضًا يكمّل إطلالتها، مع لمسة ترابية للعيون وشفاه بدرجة نيود دافئة.

أكملت الإطلالة بمجوهرات رقيقة مثل أقراط متدلية، تعكس الفستان وتُبرز مظهرها الأنيق.

