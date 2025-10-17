فستان ستان ناعم: بشرى تتألق بإطلالة جذابة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، أطلت الفنانة بشرى بإطلالة رقيقة وأنيقة خطفت بها أنظار الحضور والمصورين على السجادة الحمراء، متمسكة بأسلوب يتوازن بين البساطة والفخامة في آن واحد.

تفاصيل إطلالة بشرى في مهرجان الجونة السينمائى اليوم الثاني

اختارت بشرى فستانًا من قصير وكب من الستان اللامع الناعم باللون الأزرق، مما أضفى إشراقة وثقة في المظهر.

الفستان جاء بقصة كورسِيه مكشوف الأكتاف يُبرز الخصر، وتنورة واسعة أعطت الإطلالة مظهر حركة خفيفة وانسيابية.

وأكملت بشرى إطلالتها بحقيبة كلاتش فضية صغيرة، ومجوهرات بسيطة مثل أقراط ناعمة، ما حافظ على التوازن بين البساطة والفخامة.

اعتمدت بشرى تسريحة شعر نصف مرفوع أو مرفوع جزئيًا، مع غرة ناعمة على الجبهة، ومكياج هادئ بدرجات النيود والترابي يبرز ملامحها دون مبالغة.

https://youtube.com/shorts/G5AO2GlovPI?si=K_5R4OWCREoUbe1b