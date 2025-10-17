ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لعام 2025 تألق الفنانة ميس حمدان بإطلالة جريئة ولافتة، جمعّت بين الجرأة والأناقة، لتكون من أبرز النجوم الذين خطفوا أنظار الصحافة والجمهور على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة ميس حمدان في اليوم الثاني من فاعليات مهرجان الجونة السينمائي

واختارت ميس حمدان جمبييوت كت بحالات رفيعة باللون الابيض وعليه نقوشات باللون الاسود على شكل ورورد، وبذيل طويل من الأكتاف وحتى القدمين لتضيف لمسة من الأناقة والعصرية إلى اللوك.

اللافت أن ميس اعتمدت قصة شعر “بوي كت” قصيرة للمرة الأولى في ظهور علني كبير، مما أضفى طابعًا جرئًا ومعاصرًا على مظهرها.

أكملت الإطلالة بمجوهرات رقيقة، واعتمدت مكياجًا هادئًا يبرز ملامحها بطريقة ناعمة وأنيقة.