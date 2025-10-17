تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أمينة خليل..ماذا قال؟

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها مساء أمس في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



خطفت أمينة خليل الأنظار بإطلالة جمعت بين البساطة والأناقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأسود اللامع.



تعليق ناقد موضة



علق ناقد الموضة، إيلي حنا اللبناني على فستان أمينة خليل قائلا:”فستان اسود انيق و مرتب و لابق على امينة... و حبيت استخدام القماشتين بهالشكل بالفستان.”



كتب:”التنسيق بشكل عام موفق و تحديدا العقد يلي يعتبر statement piece بالاطلالة، وهيك فستان بدو هيك تسريحة... بس المكياج باهت و اللوم بيحمل مكياج اثقل و bold اكتر... ممكن ب لون حمرة اغمق مثلا،و بعطي الاطلالة 7/10.”