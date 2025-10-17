أسماء جلال تثير الجدل بسعر فستانها في افتتاح الجونة

تألقت الفنانة الشابة أسماء جلال، مساء أمس خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق.



ظهرت أسماء جلال مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل وكشف عن قوامها الرشيق.



سعر فستان أسماء جلال



حمل فستان أسماء جلال في افتتاح مهرجان الجونة توقيع Marmar Halim، فيما بلغ سعر التصميم 6439 دولار أمريكي مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.