قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
وصل 110.. زيادة الطعون على نتيجة المرحلة الثانية بانتخابات النواب أمام الإدارية العليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤسسة حضرموت للثقافة تحتفي بـ115 عامًا من التأثير للأديب الراحل علي أحمد باكثير

علي أحمد باكثير
علي أحمد باكثير
سعيد فراج

احتفاءً بالإرث الأدبي والثقافي والفني الكبير للأديب الراحل علي أحمد باكثير، أعلنت مؤسسة حضرموت للثقافة عن تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 115 عاما على ميلاده (1910 - 1969).

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة ضي للفنون والإعلام، تحت عنوان: “احتفالية الأديب علي أحمد باكثير: 115 عاما من التأثير”.

من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون في الهرم. 

يهدف المؤتمر للكشف عن تفاصيل الاحتفالية الرئيسية التي ستقام في تمام الساعة 8:00 مساء من يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

علي أحمد باكثير 

وأكد المهندس عبدالله أحمد بقشان، رئيس مجلس مؤسسي مؤسسة حضرموت للثقافة، أن الاحتفالية تأتي تكريما للأديب الكبير الذي جمع بين الهوية المصرية العربية والإسلامية وعمق الأصول الحضرمية اليمنية، ليقدم أعمالا أدبية عالمية.

وقال المهندس بقشان إن الأديب الراحل يمثل أحد أقطاب الرواية التاريخية، إلى جانب كونه أحد رواد الأدب الإسلامي في العالم العربي.

ولفت الانتباه إلى أن الاحتفالية تتزامن أيضاً مع الذكرى الـ 56 لرحيل باكثير التي حلت الشهر الماضي، حيث رحل عن عالمنا في العاشر من نوفمبر سنة 1969، تاركا إنتاجا أدبيا وفيرا يضم العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية والروائية والمسرحية والتراجم.

عبدالله أحمد بقشان
زياد باسمير
قدري الحجار 

وكشف بقشان أن الاحتفالية تتضمن عددا من المفاجآت الأدبية والفنية وتكريم عدد من الأسماء الأدبية والفنية البارزة التي شاركت في أعمال من تأليف الأديب الراحل، وجسدتها على شاشة السينما وعلى خشبة المسرح، بالإضافة إلى عرض فني مميز لأبرز أعمال باكثير.

من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ضي للثقافة والإعلام، أن إقامة الاحتفالية في القاهرة مسألة طبيعية حيث عاش الراحل على أرضها وانتشر من خلالها أديبا عربيا كبيرا، وأوصى بدفنه بها.

وشدد الحجار على اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في هذا الحدث الأدبي العربي الكبير، إيمانا منها بالدور الذي لعبه (باكثير) في الحركة الأدبية العربية، وإنتاجاته التي أثرت المكتبة العربية وشكلت وجدان أجيال عديدة في وطننا العربي.

كما أشاد الأستاذ زياد باسمير، رئيس مجلس إدارة جولدن هيلز للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات، بالدور والدعم الذي تقدمه أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وحرصها على استضافة المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية بمقر الأكاديمية، مشددا على أن ذلك يعكس الدور التنويري الذي تلعبه الأكاديمية في الحركة الفنية والأدبية العربية.

وذكر باسمير أن الاحتفالية من المخطط لها أن تمتد لسنوات أخرى، والهدف منها هو تعريف الأجيال الجديدة بأديب عظيم أثرى المكتبة الأدبية العربية بالكثير من الروائع، وفي الوقت نفسه إلقاء الضوء على المواهب الشابة التي تسير على نهج الأديب علي أحمد باكثير.

مؤسسة حضرموت للثقافة 

تأسست مؤسسة حضرموت للثقافة بتاريخ 8 ديسمبر 2021م، بهدف الحفاظ على الثقافة المحلية والوطنية، وتطويرها، ونشرها. وتعمل المؤسسة على اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية والفنية ودعم إبداعات المثقفين، وتنمية المهارات الأدبية والفنية المتميزة، وحفظ التراث الثقافي ونشره، وتعزيز التنوع الثقافي والقيم الإنسانية، وخلق حراك ثقافي أدبي وفني في حضرموت والوطن عموما، وتتبنى المؤسسة مفهوما للثقافة بوصفها منظومة من المعارف، والموروث الثقافي، والآداب، والفنون، والأخلاق، ضمن إطار ثقافي وطني إنساني يحفظ القيم التي ترسخها الآداب والفنون.

علي أحمد باكثير الأديب الراحل علي أحمد باكثير أكاديمية الفنون الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ياسمين صبري

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة في طائرة خاصة

محمد عبد الرحمن توتا

محمد عبد الرحمن توتا يحسم موقفه من المشاركة في موسم رمضان

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد