طرح فيلم Primitive War في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم الأكشن والمغامرات Primitive War في دور العرض المصرية بداية من اليوم 3 ديسمبر، ليقدّم جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

تدور أحداث الفيلم خلال حرب فيتنام، حيث تُرسل وحدة استطلاع إلى وادٍ معزول للتحقيق في اختفاء فصيلة كاملة. سرعان ما تتحول المهمة إلى صراع من أجل البقاء بعد مواجهة ديناصورات تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

الفيلم من إخراج لوك سبارك، وهو مقتبس عن رواية Primitive War للكاتب إيثان بيتوس، ويضم نخبة من نجوم هوليوود مثل جيريمي بيفن، ريان كوانتن، تريشيا هيلفر، ونيك فيكشلر.

وقد صرح المخرج لوك سبارك أن تأثير الرواية كان دافعًا أساسيًا لتحويلها إلى فيلم، مشيرًا إلى أنه أراد الحفاظ على روحها القاتمة ومزجها بين أجواء الحرب والرعب والخيال.

Primitive War تجربة سينمائية مختلفة تجمع بين واقعية أفلام الحرب ومشاهد المخلوقات العملاقة، ينطلق الفيلم في السينمات بتوزيع فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض القريبة لكم.