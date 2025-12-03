أحمد سعد يهنئ زوجته بعد فوزها بجائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025

وجّه الفنان أحمد سعد رسالة تهنئة خاصة لزوجته علياء بسيوني بعد حصولها على جائزة أفضل مديرة أعمال لعام 2025، معبّرًا عن فخره ودعمه لها في مسيرتها المهنية.

ونشر سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام” منشورًا قال فيه: “مبروك لولا جائزة أحسن مديرة أعمال.. وأنا كمان بديها جائزة أحسن وأجدع وأشطر زوجة وأم عن سنة 2025، وإن شاء الله العمر كله في نجاح".

حادث أحمد سعد

وتعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير على طريق العين السخنة خلال الساعات الماضية، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت زوجته علياء بسيوني إن أحمد سعد كان يقود سيارته بشكل طبيعي دون أي سرعة زائدة بعد إحياء حفل زفاف أمس بالقاهرة، وتم نقله حاليًا إلى أحد المستشفيات ويتواجد معه شقيقه عمرو سعد.