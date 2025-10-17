أجمل إطلالات مهرجان الجونة 2025 بالسجادة الحمراء

شهد حفل الافتتاح لمهرجان الجونة علي ساحل البحر الأحمر، زخماً لافتاً في توافد نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم إطلالات ملفتة تناسب الأجواء الاحتفالية والعلامة البصرية المهمة التي تأتي مع السجادة الحمراء.



من بين الوجوه التي لفتت الأنظار شيرين رضا، تارا عماد، ويسرا اللوزي، إضافة إلى أسماء أخرى مثل درة، يسرا، أسماء جلال، مايان السيد وبسنت شوقي.



في حفل افتتاح الجونة 2025، اختارت شيرين رضا فستانًا براقًا مرصعًا بالفصوص، يعكس طابعاً راقياً ومناسبًا للطابع الفخم للمهرجان.



الفستان جاء بتصميم كلاسيكي؛ التنويع في اللمعان جعل الإطلالة تتوسط بين الزينة المبالغ فيها والبساطة المتزنة، وهو خيار يليق بنجمة لها تجربة كبيرة في اختيار الأزياء.

ما يميز ظهور شيرين هو التوازن بين الجرأة والرصانة، حيث إن الفستان لم يكشف كثيرًا بل اعتمد على اللمعان والتفاصيل الدقيقة.

كثير من المصادر وصفوها بأنها “ملكة الجونة” في اختيارها للأزياء، مشيدين بذوقها في التنسيق بين الفستان والإكسسوارات والتسريحة.



تارا عماد من النجمات البارزات على السجادة الحمراء للمهرجان؛ في حفل الختام مثلاً، تألقت بإطلالة ساحرة لفتت الأنظار.

بدت في تصميم عصري يُراعي الجرأة، مع تفاصيل مثل فتحات أو تصميم يكشف بعض أجزاء الجسم، بطريقة أنيقة تناسب مثل هذا الحدث الرفيع.



تارا نموذجًا للجيل الجديد الذي يجمع بين الجرأة في الاختيار والرغبة في البروز بإطلالة تُذكر، وليس فقط التقليد.

يسرا اللوزي حضرت الحفل بإطلالة جذابة لفتت الأنظار، إذ تم ذكرها من بين النجمات اللواتي ظهرن بإطلالات “جذابة” في افتتاح المهرجان 2025.