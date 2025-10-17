ولا غلطة..ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور للفنانة نيللي كريم، وذلك خلال حضورها مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت نيللي كريم على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، وتميز باللون الأخضر اللافت.

تزينت نيللي كريم ببعض المجوهرات البسيطة والغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.





تعليق ناقد موضة على فستان نيللي كريم

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على اطلالة نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي قائلا:"الفستان واو و لونه سوبر واو... هاللون حلو كتير و ما منشوفه كتير بفساتين السهرة وما بيليق على مين ما كان... بس على نيللي و لون شعرها و بشرتها طالع ولا غلطة."

وكتب:"اختيار المجوهرات موفق جدا... بس الشعر و المكياج مش كتير موفقين...كان فيهم يكونوا احلى..وبعطي

الاطلالة 8.5/10







