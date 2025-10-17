من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

لم يخيب مهرجان الجونة السينمائي 2025 توقعات جمهوره، فكما هو معتاد، تحولت السجادة الحمراء إلى عرض أزياء استثنائي، تخلله عدد من الإطلالات الغريبة والمثيرة للجدل.

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

من فساتين شفافة وألوان صاخبة، إلى بدلات رجالية بتصميمات غير مألوفة، خطف الفنانون الأنظار بإطلالات خرجت عن المألوف في الدورة الحالية، واستعاد الجمهور ذكريات أغرب الإطلالات في الدورات السابقة.

اقرأ أيضًا:

أغرب إطلالات هذا العام (2025)

ـ حسن أبو الروس:

ظهر ببدلة واسعة مستوحاة من طراز الستينات، باللون الأحمر القاني مع حذاء مدبب لامع، لتتصدر صورته مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح من أكثر الإطلالات تداولًا.

حسن أبو الروس

ـ مايا دياب:

ارتدت فستانًا ذهبيًا شفافًا من قماش الميتاليك اللامع، جمع بين الجرأة والغرابة، لدرجة وصفها البعض بـ"إطلالة الكائن الفضائي" بسبب تصميمه المستقبلي الجريء.

مايا دياب

ـ تارا عماد:

اختارت فستانًا بلون الفيروز بأكمام ضخمة من الريش، وفتحة ساق جريئة، ليجمع بين الغرابة والأنوثة في آنٍ واحد.

تارا عماد

ـ أحمد حاتم:

ظهر بإطلالة غير تقليدية في حفل الافتتاح، مرتديًا بدلة منقوشة بألوان زاهية مع قميص مفتوح دون رابطة عنق، ليكسر القواعد المعتادة للأزياء الرجالية على السجادة الحمراء.

أحمد حاتم

ـ لبلبة:

ظهرت الفنانة لبلبة بإطلالة كلاسيكية لافتة فستانًا أسود بأكتاف ساقطة (Off-Shoulder) بتصميم أنثوي يبرز منطقة الصدر مزين بتطريزات لامعة من الكريستال الأسود والفضي على شكل مثلث مقلوب،

والجزء السفلي من الفستان جاء بطبقات شفافة متدرجة الطول، وارتدت قفازات شبكية سوداء طويلة حتى منتصف الذراعين.

لبلبة

لقطات لا تُنسى من الدورات السابقة

ـ رانيا يوسف (دورة 2020):

من أكثر الإطلالات التي أثارت الجدل في تاريخ المهرجان، حيث ظهرت بفستان أسود شفاف في الحفل الختامي، لتصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل لأسابيع.

رانيا يوسف

ـ يسرا اللوزي (دورة 2022):

اختارت فستانًا بلمسة فنية غير مألوفة مطبوع عليه وجوه متعددة، ما جعلها حديث النقاد والجمهور.

يسرا اللوزي

ـ بشرى (دورة 2021):

ارتدت فستانًا أحمر مزينًا بورود ضخمة ثلاثية الأبعاد، وصفه البعض بأنه أقرب لتصميم ديكور مسرحي منه إلى فستان سهرة.

بشرى

ـ محمد فراج وبسنت شوقي (دورة 2023):

الإطلالة المزدوجة التي جمعت بين اللونين الأسود والذهبي بتصميم متناسق كانت من أغرب الثنائيات، حيث بدت كعمل فني على السجادة الحمراء.

محمد فراج وبينت شوقي

تحوّل المهرجان إلى ساحة للإبداع والجرأة

ويرى خبراء الموضة أن مهرجان الجونة أصبح مساحة مفتوحة للتعبير الفني من خلال الأزياء، إذ يفضل النجوم تجربة تصميمات خارجة عن النمط المعتاد لجذب عدسات الكاميرات وتحقيق حضور قوي على مواقع التواصل.