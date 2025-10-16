لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

يعتبر البصل من المكونات الأساسية في كل مطبخ حول العالم، لكن تقطيعه غالبًا ما يتحول إلى تجربة "مؤلمة" بسبب الدموع التي لا يمكن السيطرة عليها.

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

وقد كشفت دراسات وأبحاث أجنبية عن الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة الكيميائية، بالإضافة إلى مجموعة من الحيل العلمية التي تساعد على تجنّبها دون التأثير على الطعم أو القيمة الغذائية للبصل.

وكشف موقع Healthline، وVerywell Health عن أبرز الأسباب العلمية للبكاء أثناء تقطيع البصل، وتشمل ما يلي :

ـ تفاعل كيميائي طبيعي للدفاع عن النبات:

عندما تُقطع البصلة، تتكسّر خلاياها مما يؤدي إلى تفاعل إنزيم يُسمى alliinase مع مركبات الكبريت داخل الخلايا، وينتج عن ذلك غاز مهيّج للعين يُعرف باسم syn-propanethial-S-oxide. هذا الغاز يتفاعل مع ماء العين مُكوِّنًا حمضًا كبريتيًا خفيفًا يسبب الحرقان والدموع.

ـ السكاكين غير الحادة تزيد المشكلة:

استخدام سكين غير حاد يؤدي إلى سحق خلايا البصلة بدلًا من قطعها برفق، ما يطلق كميات أكبر من الغاز المهيّج. كلما كانت السكين أكثر حدة، قلّت كمية الغازات المتطايرة.

ـ إنزيم "lachrymatory factor synthase":

هذا الإنزيم مسؤول عن تحويل المركبات الناتجة من تفاعل التقطيع إلى الغاز المسبب للدموع، وهو جزء رئيسي من آلية الدفاع الطبيعية في البصل.



ـ تأثير درجة الحرارة:

تبريد البصل في الثلاجة قبل التقطيع يبطئ النشاط الإنزيمي المسؤول عن إنتاج الغاز المهيّج، مما يقلل من الدموع بشكل ملحوظ.

ـ تركيز المركبات عند الجذر:

الجزء القريب من الجذر يحتوي على نسبة أعلى من المركبات الكبريتية، لذلك يُنصح بتركه سليمًا أثناء التقطيع لتقليل كمية الغاز المتصاعد.

حيل فعّالة لتجنّب البكاء أثناء تقطيع البصل

ـ استخدم سكينًا حادًا:

السكين الحاد يقلل من تدمير خلايا البصل وبالتالي من كمية الغاز المنبعثة.

ـ برّد البصل قبل التقطيع:

ضع البصل في الثلاجة لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الاستخدام لتقليل التفاعلات الكيميائية.

ـ تقطيع البصل تحت الماء أو بجانب ماء جارٍ:

يساعد الماء على إذابة بعض الجزيئات المهيّجة قبل أن تصل للعين.

ـ ارتداء نظارات واقية:

“نظارات البصل” تمنع الغاز المهيّج من الوصول إلى العينين وتقلل من الإحساس بالحرقان.

ـ لا تزيل الجذر حتى النهاية:

اترك الجذر سليمًا أثناء التقطيع، ثم افصله في النهاية فقط.

ـ مضغ قطعة من الخبز أو اللبان:

بعض التجارب تشير إلى أن مضغ شيء أثناء التقطيع قد يقلل من وصول الغاز للعين.

ـ استخدام بصل خاص لا يسبب الدموع:

هناك أنواع جديدة من البصل مثل Sunions تم تعديلها لتنتج كميات أقل من الغاز المسبب للبكاء.

نصائح إضافية من الخبراء

ـ تجنب التقطيع السريع جدًا لأنه يزيد من تطاير الرذاذ.

ـ يمكنك وضع قطعة مبللة من المناديل قرب لوح التقطيع لامتصاص الغاز.

ـ نظّف لوح التقطيع والسكين فور الانتهاء لتقليل بقايا المركبات الكبريتية.