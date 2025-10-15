قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
طارق فهمي: 7 ميليشيات تهدد الاستقرار بغزة.. ومفاوضات المستقبل في مهب الريح
بسمة وهبة: تأمين قمة شرم الشيخ رسالة قوة وتنظيم للعالم |فيديو
وزير الاسثتمار: مصر تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتعزيز الاستقرار المالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

وتسود شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومناطق من حلايب على فترات متقطعة .

كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الى مترين الاربع والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية .

اما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 19
العاصمة الادارية 29 18
6 اكتوبر 29 18
بنهــــا 28 19 
دمنهور 27 18
وادى النطرون 28 19
كفر الشيخ 27 18
المنصورة 28 19 
الزقازيق 28 19 
شبين الكوم 27 18
طنطا 26 18
دمياط 27 22
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 29 18
السويس 28 19
العريش 27 17
رفح 26 17
رأس سدر 28 20
نخل 27 13
كاترين 26 11
الطور 29 20
طابا 27 17
شرم الشيخ 32 24
الاسكندرية 27 18
العلمين 26 19
مطروح 26 17
السلوم 28 17
سيوة 28 16
رأس غارب 32 21
الغردقة 31 23
سفاجا 32 23
مرسى علم 33 24
شلاتين 32 23
حلايب 30 25
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 31 24
الفيوم 29 18
بني سويف 29 17
المنيا 30 17
أسيوط 30 16
سوهاج 32 19
قنا 36 20 
الأقصر 37 21
أسوان 38 23
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 39 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 39 28
المدينة 38 25 
الرياض 34 21
المنامة 33 26
أبوظبى 35 27
الدوحة 36 26
الكويت 37 23
دمشق 27 09
بيروت 26 22
عمان 25 14
القدس 24 14
غزة 27 21
بغداد 35 22
مسقط 32 27
صنعاء 32 26
الخرطوم 39 29
طرابلس 29 22
تونس 25 17
الجزائر 22 17
الرباط 24 16
نواكشوط 36 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 05
إسطنبول 20 14
إسلام آباد 31 18
نيودلهى 33 20 
جاكرتا 32 24
بكين 16 11
كوالالمبور 33 24
طوكيو 22 17 
أثينا 23 13 
روما 22 12
باريس 16 10
مدريد 23 13
برلين 14 09
لندن 17 11
مونتريال 11 04
موسكو 06 04 
نيويورك 14 07
واشنطن 19 05
أديس أبابا 22 11

هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة الأرصاد أمطار شبورة مائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

رموه من الخامس.. مصرع شاب على يد مجموعة أشخاص في السلام

رئيس مجلس القضاء الأعلى

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر بعد شهر من الحبس

إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر

بالصور

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

البيتزا
البيتزا
البيتزا

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية
لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

نيسان صني
نيسان صني
نيسان صني

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد