موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏اوبل أسترا ‏موديل 2005 .

تعتمد السيارة اوبل استرا موديل 2005 على محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن، مع تسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.2 ثانية.

وتستهلك السيارة اوبل استرا موديل 2005 ‏وقود حوالي 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 52 لتر، وسرع قصوى تبلغ 187 كيلومترا في الساعة‎.‎

وتاتي المواصفات الداخلية، لتضم تكييف، نوافذ كهربائية، سنتر لوك، عجلة قيادة قابلة للتعديل، مقاعد من القماش، ودرج تخزين أمامي، و مقابض أبواب داخلية ومساحات تخزين إضافية في الأبواب الأمامية، و تشمل عدادات أساسية (سرعة، حرارة، وقود) وإضاءة داخلية للقراءة.

بلغت أسعار السيارة اوبل استرا موديل 2005 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه وتصل لـ 250 الف جنيه حسب حالة السيارة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.