بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

تواصل شركة BYD الصينية، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، عبر تقديم طراز سيجال 2025 (BYD Seagull)، الذي يجمع بين التصميم العصري، والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والسعر الاقتصادي الذي يستهدف فئة الشباب والعائلات الصغيرة.

مواصفات BYD سيجال 2025

تعتمد BYD سيجال 2025 على فلسفة التصميم الجديدة للشركة “Ocean Aesthetics”، التي تمزج بين البساطة والديناميكية.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم، وخطوط جانبية ناعمة تمنحها مظهرًا رياضيًا مدمجًا.

أما الأبعاد، فتجعلها مثالية للاستخدام داخل المدن، إذ يبلغ طولها نحو 3.78 مترًا، وعرضها 1.71 مترًا، وارتفاعها 1.54 مترًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.5 متر.

رغم حجمها الصغير، توفر المقصورة تجربة راحة متقدمة بفضل الخامات الجيدة والتكنولوجيا الحديثة.

وتأتي السيارة مزودة بشاشة وسطية قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، مع نظام تشغيل ذكي يدعم الاتصال عبر البلوتوث وAndroid Auto وApple CarPlay، إلى جانب عدادات رقمية بالكامل، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومنافذ شحن USB، وكاميرا خلفية للمساعدة.

تعتمد BYD سيجال 2025 على محرك كهربائي بقدرة 74 حصانًا (55 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن.متر، مع دفع أمامي يوفر تسارعًا سلسًا وهادئًا يناسب القيادة اليومية داخل المدينة.

وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س، وتتميز بانطلاق ناعم واستجابة سريعة بفضل نظام الدفع الكهربائي الفوري.

مدى القيادة والبطارية

تتوفر السيارة ببطاريتين من نوع Blade LFP المشهورة بأمانها العالي وكفاءتها في درجات الحرارة المختلفة.

النسخة القياسية تأتي ببطارية سعة 30.08 كيلوواط/ساعة تمنح مدى قيادة يبلغ نحو 305 كم بالشحنة الواحدة، بينما النسخة الأعلى أداءً بسعة 38.88 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 405 كم.

ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط عبر الشحن السريع.

جهزت BYD سيجال 2025 بمجموعة من أنظمة السلامة الحديثة، تشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، والتحكم في الجر، ومراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، إلى جانب كاميرات محيطية في الفئات الأعلى.

سعر BYD سيجال

تطرح BYD سيجال 2025 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من نحو 11,000 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 530 ألف جنيه مصري، مما يجعلها واحدة من أرخص السيارات الكهربائية الجديدة في فئتها.

وبهذا السعر والمواصفات، تشكل السيجال منافسًا قويًا لطرازات مثل Wuling Bingo وLeapmotor T03 وOra Black Cat.