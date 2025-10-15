قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
عزة عاطف

تواصل شركة BYD الصينية، ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، عبر تقديم طراز سيجال 2025 (BYD Seagull)، الذي يجمع بين التصميم العصري، والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، والسعر الاقتصادي الذي يستهدف فئة الشباب والعائلات الصغيرة.

مواصفات BYD سيجال 2025 

تعتمد BYD سيجال 2025 على فلسفة التصميم الجديدة للشركة “Ocean Aesthetics”، التي تمزج بين البساطة والديناميكية.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة التصميم، وخطوط جانبية ناعمة تمنحها مظهرًا رياضيًا مدمجًا.

أما الأبعاد، فتجعلها مثالية للاستخدام داخل المدن، إذ يبلغ طولها نحو 3.78 مترًا، وعرضها 1.71 مترًا، وارتفاعها 1.54 مترًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.5 متر.

رغم حجمها الصغير، توفر المقصورة تجربة راحة متقدمة بفضل الخامات الجيدة والتكنولوجيا الحديثة.

وتأتي السيارة مزودة بشاشة وسطية قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، مع نظام تشغيل ذكي يدعم الاتصال عبر البلوتوث وAndroid Auto وApple CarPlay، إلى جانب عدادات رقمية بالكامل، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومنافذ شحن USB، وكاميرا خلفية للمساعدة. 

تعتمد BYD سيجال 2025 على محرك كهربائي بقدرة 74 حصانًا (55 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 135 نيوتن.متر، مع دفع أمامي يوفر تسارعًا سلسًا وهادئًا يناسب القيادة اليومية داخل المدينة.

وتصل سرعتها القصوى إلى 130 كم/س، وتتميز بانطلاق ناعم واستجابة سريعة بفضل نظام الدفع الكهربائي الفوري.

مدى القيادة والبطارية

تتوفر السيارة ببطاريتين من نوع Blade LFP المشهورة بأمانها العالي وكفاءتها في درجات الحرارة المختلفة.

النسخة القياسية تأتي ببطارية سعة 30.08 كيلوواط/ساعة تمنح مدى قيادة يبلغ نحو 305 كم بالشحنة الواحدة، بينما النسخة الأعلى أداءً بسعة 38.88 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 405 كم.

ويمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة فقط عبر الشحن السريع.

جهزت BYD سيجال 2025 بمجموعة من أنظمة السلامة الحديثة، تشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، والتحكم في الجر، ومراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية أمامية وجانبية، إلى جانب كاميرات محيطية في الفئات الأعلى.

سعر BYD سيجال

تطرح BYD سيجال 2025 في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من نحو 11,000 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا 530 ألف جنيه مصري، مما يجعلها واحدة من أرخص السيارات الكهربائية الجديدة في فئتها.

وبهذا السعر والمواصفات، تشكل السيجال منافسًا قويًا لطرازات مثل Wuling Bingo وLeapmotor T03 وOra Black Cat.

byd سيارة BYD سيجال سعر BYD سيجال سيارات BYD سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

ترشيحاتنا

وزير خارجية المجر

وزير خارجية المجر يحذر من "جنون أوروبي" بشأن الطاقة.. تفاصيل

انفجارات تهز أفغانستان

انفجارات ضخمة تهز قندهار الأفغانية.. وطائرات باكستانية مقاتلة تحلق على الخدود

الصليب الاحمر

جنازير دبابات.. الكشف عن إعدام الاحتلال لأسرى فلسطينيين بأبشع الطرق بعد تسليم جثامينهم

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

تسلا
تسلا
تسلا

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا
الانيميا
الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد