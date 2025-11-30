أول تعليق من إيزاك بعد تسجيله أول أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

في ليلة استعادت فيها جماهير ليفربول بعضًا من ثقتها المفقودة، خرج المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك بوجه مختلف وروح جديدة، بعدما نجح أخيرًا في تسجيل أول أهدافه بقميص الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفوز الثمين على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 على ملعب أنفيلد مساء السبت.

هدف طال انتظاره

الهدف الذي طال انتظاره جاء عند الدقيقة 60، حين تابع إيزاك كرة عرضية ليضعها بلمسة هادئة، لم تحمل مجرد تسجيل افتتاحي للاعب السويدي في البريميرليج فحسب، بل حملت أيضًا إشارة واضحة إلى قيمته الفنية وقدرته على الاندماج داخل المنظومة الهجومية التي يبحث يورغن كلوب باستمرار عن ملامحها منذ بداية الموسم.

هذا الهدف لم يكن عابرًا بالنسبة لجماهير ليفربول، فهو تذكير قوي بالسبب الذي دفع النادي لدفع مبلغ ضخم وصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته من نيوكاسل يونايتد في صفقة اعتبرت الأكبر في تاريخ الكرة الإنجليزية.

إصابات متعددة

إيزاك، الذي عانى من إصابات متكررة وتراجع في المستوى منذ انتقاله إلى ليفربول، لم يُخفِ شعوره بالارتياح بعد التخلص من الضغط النفسي المرتبط بتأخر هذا الهدف، قائلاً لشبكة "سكاي سبورتس": "كنت أعلم منذ وقت طويل أن الهدف قادم. أسعى للعودة إلى أفضل مستوياتي وما زلت في هذا الطريق، لكني سعيد جداً بهذا الهدف".

أهمية هدفه الشخصي

ورغم أهمية هدفه الشخصي، شدد إيزاك على أن الأهم كان الفوز الذي جاء بعد سلسلة انهيار واضحة للفريق، إذ دخل ليفربول اللقاء وهو مثقل بثلاث هزائم متتالية وتسع خسائر في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، وهي الأرقام التي هزّت ثقة اللاعبين والجمهور على حد سواء.

وقال الدولي السويدي: "أفضل شعور اليوم أننا فزنا بالمباراة. هذا أهم شيء لرفع المعنويات. وبالطبع تسجيل الأهداف يساعدني كثيرًا، لكن الانتصار أهم من كل شيء".

وأوضح مهاجم الريدز: "علينا أن نستغل هذا الانتصار بالشكل الصحيح، لكن نتحلى بالتواضع. علينا الحفاظ على تركيزنا والاستمرار في العمل للحفاظ على هذا الزخم".

الفوز أعاد لليفربول بعضًا من اتزانه، إذ ارتقى الفريق إلى المركز الثامن في جدول البريميرليج، بفارق نقطتين فقط عن المراكز الأربعة الأولى، ليعود الأمل في استعادة مقعد أوروبي ثمين كان يبدو بعيدًا قبل أيام قليلة.

لكن الاختبارات لم تنتهِ، فالفريق أمام مواجهة مرتقبة في أنفيلد أمام سندرلاند يوم الأربعاء المقبل، تعقبها رحلة شاقة إلى ليدز يونايتد السبت المقبل.

اختتم إيزاك حديثه قائلاً: "كنا نعلم أن العودة إلى الانتصارات لن تكون سهلة بعد فترة النتائج السيئة. أنا سعيد بالفوز وسعيد بتسجيلي، وأتمنى أن يكون هذا بداية جديدة"،

