وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام فى الدوري الانجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يحل فى الرابعة مساء بتوقيت القاهرة فريق ليفربول ضيفا على وست هام يوناتيد على ملعب لندن الأوليمبى ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة وست هام وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتواجد ليفربول الذى يعيش أسوأ مواسمه فى السنوات الأخيرة في المركز الثالث عشر بعدما نجح فى حصد 18 نقطة من 6 انتصارات بعد الفوز على بورنموث ونيوكاسل وآرسنال وبيرنلي وإيفرتون، وتلقى الخسارة في 5 مواجهات أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي ونوتنجهام فورست.

فيما يحتل وست هام يونايتد المركز 17 برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، وتلقى الخسارة 7 مباريات.

ليفربول يحاول استعادة الثقة

ويواجه ليفربول اليوم تحديا كبيرا من أجل استعادة الثقة المهتزة، وتحسين أداء لاعبيه، بالنظر إلى طموح الفريق للمنافسة على الاحتفاظ بلقب المسابقة فى ظل معاناة ليفربول من عجز واضح فى استغلال الفرص واستمرار الأخطاء الدفاعية خلال المباريات السابقة.

وتراجعت نتائج ليفربول هذا الموسم، حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات من الـ 12 الأخيرة في جميع المسابقات، في أزمة حقيقية للريدز.

ويعيش الريدز أسوأ سلسلة نتائج له منذ أكثر من 70 عامًا، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي بعد أشهر قليلة من قيادته الفريق إلى لقبه العشرين القياسي في الدوري الممتاز.

في المقابل، يسعى وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور وحالة ليفربول المتراجعة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.

