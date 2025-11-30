صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام فى الدوري الانجليزي

يحل فى الرابعة مساء بتوقيت القاهرة فريق ليفربول ضيفا على وست هام يوناتيد على ملعب لندن الأوليمبى ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ومن المقرر أن تذاع مباراة وست هام وليفربول على شبكة قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتواجد ليفربول الذى يعيش أسوأ مواسمه فى السنوات الأخيرة في المركز الثالث عشر بعدما نجح فى حصد 18 نقطة من 6 انتصارات بعد الفوز على بورنموث ونيوكاسل وآرسنال وبيرنلي وإيفرتون، وتلقى الخسارة في 5 مواجهات أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي ونوتنجهام فورست.

فيما يحتل وست هام يونايتد المركز 17 برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، وتلقى الخسارة 7 مباريات.

ليفربول يحاول استعادة الثقة

ويواجه ليفربول اليوم تحديا كبيرا من أجل استعادة الثقة المهتزة، وتحسين أداء لاعبيه، بالنظر إلى طموح الفريق للمنافسة على الاحتفاظ بلقب المسابقة فى ظل معاناة ليفربول من عجز واضح فى استغلال الفرص واستمرار الأخطاء الدفاعية خلال المباريات السابقة.

وتراجعت نتائج ليفربول هذا الموسم، حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات من الـ 12 الأخيرة في جميع المسابقات، في أزمة حقيقية للريدز.

ويعيش الريدز أسوأ سلسلة نتائج له منذ أكثر من 70 عامًا، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي بعد أشهر قليلة من قيادته الفريق إلى لقبه العشرين القياسي في الدوري الممتاز.

في المقابل، يسعى وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور وحالة ليفربول المتراجعة.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - دومينيك سوبوسلاي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - محمد صلاح.