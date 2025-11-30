اليوم..ليفربول يواجه وست هام فى مباراة البحث عن العودة للطريق الصحيح

يحل فى الرابعة مساء بتوقيت القاهرة فريق ليفربول الذى يلعب له الفرعون المصري محمد صلاح ضيفا على وست هام يونايتد على ملعب لندن الأوليمبى ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ويتواجد ليفربول الذى يعيش أسوأ مواسمه فى السنوات الأخيرة في المركز الثالث عشر بعدما نجح فى حصد 18 نقطة من 6 انتصارات بعد الفوز على بورنموث ونيوكاسل وآرسنال وبيرنلي وإيفرتون، وتلقى الخسارة في 5 مواجهات أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد ومانشستر سيتي ونوتنجهام فورست.

فيما يحتل وست هام يونايتد المركز 17 برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، وتلقى الخسارة 7 مباريات.

استعادة كبرياء ليفربول

ويواجه ليفربول اليوم تحديا كبيرا من أجل استعادة الثقة المهتزة، وتحسين أداء لاعبيه، بالنظر إلى طموح الفريق للمنافسة على الاحتفاظ بلقب المسابقة فى ظل معاناة ليفربول من عجز واضح فى استغلال الفرص واستمرار الأخطاء الدفاعية خلال المباريات السابقة.

وتراجعت نتائج ليفربول هذا الموسم، حيث تلقى الخسارة في 9 مباريات من الـ 12 الأخيرة في جميع المسابقات، في أزمة حقيقية للريدز.

ويعيش الريدز أسوأ سلسلة نتائج له منذ أكثر من 70 عامًا، ما يزيد الضغط على المدرب الهولندي بعد أشهر قليلة من قيادته الفريق إلى لقبه العشرين القياسي في الدوري الممتاز.

في المقابل، يسعى وست هام يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور وحالة ليفربول المتراجعة.