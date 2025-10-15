ببطارية خارقة.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

صُمم هاتف Vivo X300 Pro ليقدم تجربة هاتف ذكي رائدة، يجمع بين الأداء المتطور، والمشاهد الغامرة، ونظام كاميرا مصمم بدقة ووضوح فائقين، بفضل مكوناته المتطورة وبرمجياته الذكية، فهو مصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يبحثون عن السرعة والجودة والموثوقية في جهاز واحد أنيق.



أداء قوي

ويعمل هاتف Vivo X300 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9500، مما يضمن سرعات فائقة للألعاب وتعدد المهام والاستخدام اليومي، وهو مزود بخيارات ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X Ultra بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مما يمنح المستخدمين أداءً سلسًا ومساحة تخزين رحبة للملفات والتطبيقات والصور، مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6 و Wi-Fi 7، وبلوتوث 5.4، وتقنية NFC، يصبح الاتصال سلسًا وسريعًا.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تمريرًا سلسًا وصورًا فائقة الوضوح. مع سطوع HDR يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، ودعم مليار لون، تبدو الشاشة مذهلة سواء كنت تلعب أو تشاهد مقاطع الفيديو أو تتصفح الإنترنت. كما أنها مزودة بميزات راحة العين التي تجعل جلسات المشاهدة الطويلة أكثر متعة.

بطارية قوية وشحن سريع

ويتميز هاتف Vivo X300 Pro ببطارية ضخمة بسعة 6510 مللي أمبير (نموذجية)، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بساعات من الاستخدام بشحنة قصيرة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين دائمي التنقل. يضمن منفذ Type-C شحنًا سريعًا وفعالًا للطاقة.

مُحسّن للألعاب

ولعشاق الألعاب، يأتي الهاتف مزودًا بتقنية تبريد سائل VC-Liquid المتطورة وشريحة رسومات مستقلة مخصصة. ويساعد هذان الجهازان على الحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة. كما يُحسّن وضع اللعب المخصص التجربة بشكل أكبر، حيث يُقلل من التأخير ويوفر معدلات إطارات عالية وسلسة.

تصميم أنيق

وبأبعاد 161.98 مم × 75.48 مم × 7.99 مم ووزن 226 جرامًا، يتميز هاتف Vivo X300 Pro بتصميم فاخر ومريح في اليد. كما يتميز بمنفذ Type-C للصوت والشحن، مما يلغي الحاجة إلى منفذ سماعة رأس منفصل.

ويجمع هاتف Vivo X300 Pro بين القوة والأناقة والابتكار في جهاز واحد فاخر. ويقدم أداءً رائدًا بمعالج سريع وشاشة غامرة وبطارية قوية وكاميرا فائقة الجودة. سواء كنت من هواة الألعاب أو المصورين أو المستخدمين المحترفين، فهذا الهاتف مصمم ليُبهرك.

السعر والتوافر

ويعد هاتف Vivo X300 Pro متوفر الآن للشراء بسعر يبدأ من 899.00 دولارًا أمريكيًا على Geekwills .

ويمكن للمشترين الاختيار من بين أربعة ألوان أنيقة: الأسود، والأزرق، والأبيض، والبني، لتناسب ذوقهم.

ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات تخزين: 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، 16 جيجابايت رام + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت، مما يوفر مرونة في تلبية مختلف الاحتياجات والميزانيات.