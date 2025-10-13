أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات الألعاب في 2025 .. وأحدث هاتف ذكي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لتجربة صوتية مميزة.. إليك أفضل سماعات الألعاب في 2025

إذا كنت تبحث عن سماعة ألعاب لاسلكية بمواصفات عصرية فإنه يمكنك الاختيار من بين أكثر من سماعة متاحة في الأسواق، وبحيث تكون مثالية توفر صوتًا نقيًا، مع راحة في التركيب، وجودة الميكروفون.

ونقدم إليك قائمة بأفضل سماعات الرأس اللاسلكية للألعاب بأسعار معقولة، والتي تجمع بين السعر والأداء.

Red Magic 11 Pro .. أفضل هاتف أندرويد لمحبي الألعاب في 2025

تعد نوبيا من بين العلامات التجارية والتي تستعد لإطلاق هواتف ذكية جديدة مزودة بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس وتشمل هذه الهواتف سلسلة ريد ماجيك 11 برو ونوبيا Z80 ألترا ومن أبرز مميزات مجموعة هواتف نوبيا الرائدة تصميمها الخالي من النتوءات، والذي يوفر تجربة مشاهدة كاملة للشاشة، بفضل كاميرا مدمجة تحتها. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن يتميز كلا الهاتفين الرائدين ببطاريات كبيرة.

ببطارية جبارة .. أوبو تغزو الأسواق بأفضل هاتف ذكي.. إليك أهم مواصفاته

لطالما كان عمر البطارية هو أول ما يميز الهواتف الذكية فيبدو أن هاتف Oppo Find X9 Pro القادم مُستعدٌّ لخوض هذه المعركة بجدية. قبل إطلاقه رسميًا في 16 أكتوبر

تُشير الاختبارات الأولية إلى أن الهاتف ربما حقق إنجازًا مُبهرًا فقد صمدت البطارية لفترة أطول من هاتف Xiaomi 17 Pro Max على الرغم من أن كلاهما يحملان نفس سعة البطارية البالغة 7500 مللي أمبير في الساعة.



إمكانية الإتصال عبر الأقمار الصناعية .. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

كثيرة هي أنواع الهواتف المتاحة في الأسواق فإذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء هاتف Samsung W26 وهو مزود بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية باستخدام نظام القمر الصناعي Tiantong للاتصال وإرسال الرسائل في المناطق التي لا يوجد بها اتصال بالشبكة.

تم إطلاق هاتف Samsung W26 في الصين مع إمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية .

على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، والتي تأتي بشكل قياسي و سعة تخزين 512 جيجابايت وسعة التخزين 1 تيرابايت من W26.