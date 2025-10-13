أخبار التكنولوجيا| أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري منافس واتساب .. فيفو تكشف عن تحديث غامض يغير شكل هاتفك بالكامل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



في ظل تزايد الإقبال على الهواتف الذكية الفاخرة في الهند، بات خيار الشراء عبر الأقساط الشهرية الممتدة لأكثر من 12 شهرا عاملا حاسما لدى المستهلكين.



من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا



بعد اقتراح فرض رسوم إلزامية قدرها 100.000 دولار على تأشيرة H-1B لغير المهاجرين، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن إصلاحات أوسع لهذا البرنامج الحيوي، وفقا لمذكرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعنوان "إصلاح برنامج تأشيرة H-1B لغير المهاجرين".



أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري.. هل تمكنه من القضاء على واتساب؟



طورت شركة Zoho الهندية تطبيقا جديدا للمراسلة الفورية تحت اسم أراتاي "Arattai"، ليكون بديلا محليا قويا لتطبيق واتساب.

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق نظام التشغيل الجديد OriginOS 6 في الصين، إلى جانب نظام BlueOS 3 المخصص للساعات الذكية.

أكدت شركة NSO Group، المطورة لبرمجية التجسس الشهيرة "بيجاسوس"، لموقع TechCrunch أن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت على حصة الأغلبية في الشركة، في صفقة تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث واسع النطاق لخط إنتاج أجهزة Mac في عام 2026، وذلك من خلال طرح مجموعة جديدة من الأجهزة المدعومة بالجيل القادم من معالجاتها M5، وفقا لتقرير نشره موقع AppleInsider.

بعد سنوات من التردد.. HP تفاجئ الجميع بتغيير مفاجئ في EliteBook 8

في عام 2016، أحدثت آبل ثورة في عالم الحواسيب المحمولة عندما كشفت عن جهاز MacBook Pro الجديد، الذي تخلى لأول مرة عن منفذ USB-A التقليدي، متبنيا تصميما يعتمد بالكامل على منافذ USB-C.

تستعد شركة سامسونج للكشف رسميا عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في تاريخها خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

لا تقتصر التسريبات الموثوقة عادة على المعلومات القادمة من مصادر داخلية فقط، بل تشمل أيضا قواعد البيانات الحكومية الرسمية، مثل تلك التابعة للجهات المسؤولة عن إصدار شهادات مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية، وأبرزها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC.