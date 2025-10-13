قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات في غزة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين الـمـفـرج عـنـهـم
جيش الاحتلال: مستعدون لاستقبال محتجزين إضافيين سينقلهم الصليب الأحمر لاحقا
إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين
الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
رئاسة الجمهورية تعلن جدول قمة شرم الشيخ للسلام
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر إهداء ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري منافس واتساب .. فيفو تكشف عن تحديث غامض يغير شكل هاتفك بالكامل

قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

لا تأجر ولا تشتري.. امتلك هاتف iPhone 17 بطريقة ثالثة لم تسمع بها من قبل
 

في ظل تزايد الإقبال على الهواتف الذكية الفاخرة في الهند، بات خيار الشراء عبر الأقساط الشهرية الممتدة لأكثر من 12 شهرا عاملا حاسما لدى المستهلكين. 


من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
 

بعد اقتراح فرض رسوم إلزامية قدرها 100.000 دولار على تأشيرة H-1B لغير المهاجرين، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكشف عن إصلاحات أوسع لهذا البرنامج الحيوي، وفقا لمذكرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعنوان "إصلاح برنامج تأشيرة H-1B لغير المهاجرين".


أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري.. هل تمكنه من القضاء على واتساب؟


طورت شركة Zoho الهندية تطبيقا جديدا للمراسلة الفورية تحت اسم أراتاي "Arattai"، ليكون بديلا محليا قويا لتطبيق واتساب. 

 مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل

 

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق نظام التشغيل الجديد OriginOS 6 في الصين، إلى جانب نظام BlueOS 3 المخصص للساعات الذكية.

من قائمة الحظر إلى ملكية أمريكية.. واشنطن تستحوذ على شركة التجسس الإسرائيلية NSO

 

أكدت شركة NSO Group، المطورة لبرمجية التجسس الشهيرة "بيجاسوس"، لموقع TechCrunch أن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت على حصة الأغلبية في الشركة، في صفقة تقدر بعشرات ملايين الدولارات.

ثورة M5 على الأبواب.. منتجات آبل القادمة تخفي مفاجآت غير مسبوقة

 

تستعد شركة آبل لإطلاق تحديث واسع النطاق لخط إنتاج أجهزة Mac في عام 2026، وذلك من خلال طرح مجموعة جديدة من الأجهزة المدعومة بالجيل القادم من معالجاتها M5، وفقا لتقرير نشره موقع AppleInsider.

بعد سنوات من التردد.. HP تفاجئ الجميع بتغيير مفاجئ في EliteBook 8

في عام 2016، أحدثت آبل ثورة في عالم الحواسيب المحمولة عندما كشفت عن جهاز MacBook Pro الجديد، الذي تخلى لأول مرة عن منفذ USB-A التقليدي، متبنيا تصميما يعتمد بالكامل على منافذ USB-C.

هاتف بثلاث شاشات.. Galaxy Z TriFold من سامسونج يقترب ويشعل المنافسة

 

تستعد شركة سامسونج للكشف رسميا عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في تاريخها خلال وقت لاحق من هذا الشهر.


تسريب مفاجئ يكشف خطة شاومي.. جهاز لوحي من Poco يظهر في القوائم الرسمية

 

لا تقتصر التسريبات الموثوقة عادة على المعلومات القادمة من مصادر داخلية فقط، بل تشمل أيضا قواعد البيانات الحكومية الرسمية، مثل تلك التابعة للجهات المسؤولة عن إصدار شهادات مطابقة الأجهزة للمعايير الفنية، وأبرزها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC.

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

منتخب مصر

إحصائية غريبة.. الغندور : مفيش لاعب أساسي من الزمالك في لقاء مصر و غينيا

نادر السيد

نادر السيد يكشف لأول مرة كواليس اعتزاله كرة القدم

نجوى الزيادي، الناجية الوحيدة من جريمة نبروه

الناجية الوحيدة من جريمة نبروه تكشف كواليس علاقتها بزوجها قا.تل أولاده الثلاثة؟

الدكتور محمد شقوير

المؤسسة العلاجية: تأجير عيادات 3 مستشفيات فرصة لشباب الأطباء

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

