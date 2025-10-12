مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق نظام التشغيل الجديد OriginOS 6 في الصين، إلى جانب نظام BlueOS 3 المخصص للساعات الذكية.
وسيتم طرح نظام فيفو الجديد- المبني على أندرويد 16- أولا على هواتف Vivo X300 Pro وVivo X300 وiQOO 15، قبل أن يصل إلى الأجهزة الأقدم خلال الأشهر المقبلة.
واجهة بتصميم جديد مستوحى من “الزجاج السائل” في iOS
يقدم OriginOS 6 تجربة مرئية جديدة كليا، مع إعادة تصميم لشاشة القفل، الصفحة الرئيسية، وتطبيقات النظام، من أبرز التغييرات:
- وودجِت الساعة الديناميكية: يتغير حجمه تلقائيا عند ظهور إشعارات.
- أيقونات دائرية وحواف منحنية لواجهة عصرية.
- تأثيرات تمويه تدريجية وتجميع الإشعارات بشكل أنيق.
- مركز تحكم جديد مع اختصارات قابلة للتخصيص.
كما يضم ميزة جديدة تعرف بـ “الجزيرة الذرية” وهي مشابهة لميزة Dynamic Island من آبل، وتوفر وصولا سريعا لعناصر مثل التحكم في الموسيقى والمؤقت.
محرك "النهر الأزرق" لتجربة أداء خالية من التقطيع
في خلفية النظام، قدمت فيفو محرك الأداء الجديد Blue River Smooth Engine، الذي يضم:
- معمارية معالجة مزدوجة،
- تخزين ضوئي Photonic Storage.
- دعم للرسوم المتحركة السلسة.
- تحسين سرعة الاستجابة للمس.
- ثبات معدل الإطارات.
وعدت فيفو بأن هذا المحرك سيقلل بشكل كبير من التأخير في الانتقالات، ليقدم تجربة استخدام أكثر سلاسة.
ذكاء اصطناعي عملي ومتنوع للمستخدمين
يتضمن OriginOS 6 مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين الحياة اليومية، منها:
- مساعد ذكي عبر الهاتف.
- ملخصات AI للمحتوى.
- ميزة "الحذف الذكي" للصور الثابتة والمتحركة Live Photo AI Removal).
- Circle to Search 2.0 للبحث السريع بمجرد تحديد جزء من الشاشة.
كما يتوفر محرر صور يعمل بالذكاء الاصطناعي لـ"تحسين الجودة، إزالة العناصر غير المرغوب فيها، تحويل الصور إلى مستندات PDF".
BlueOS 3 للساعات الذكية
إلى جانب الهواتف، أعلنت فيفو أيضا عن BlueOS 3 للساعات الذكية، والذي سيتم إطلاقه عبر إصدار تجريبي عام في 3 نوفمبر على Vivo Watch 5 وiQOO Watch 5.
أبرز ميزات النظام
- عمر بطارية يصل إلى 33 يوما على Vivo Watch GT 2.
- واجهات Always-On جديدة.
- تأثيرات مرئية محسنة.
- اقتراحات مخصصة للتطبيقات.
- دعم المكالمات عبر Blue Heart V.
جدول التحديث الرسمي لـ OriginOS 6
نوفمبر 2025
Vivo X Fold 5
Vivo X200
iQOO 13
iQOO Neo 10 Pro
ديسمبر 2025
Vivo X Fold 3
Vivo X100
iQOO 12
iQOO Neo 9
iQOO Z10 Turbo+
يناير 2026
Vivo X Fold 2
Vivo X90
Vivo S30
iQOO 11
iQOO Z10 Turbo
فبراير 2026
Vivo X Flip
Vivo S20
iQOO Neo 8
iQOO Z9
مارس 2026
Vivo X Fold+
Vivo S19
Vivo Pad 5 وPad 3
iQOO 10
iQOO Pad 5 و2
أبريل 2026
Vivo S18
Vivo Y500
iQOO Neo 7
مايو 2026
Vivo Y300