مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل

أعلنت شركة فيفو Vivo، رسميا عن إطلاق نظام التشغيل الجديد OriginOS 6 في الصين، إلى جانب نظام BlueOS 3 المخصص للساعات الذكية.

وسيتم طرح نظام فيفو الجديد- المبني على أندرويد 16- أولا على هواتف Vivo X300 Pro وVivo X300 وiQOO 15، قبل أن يصل إلى الأجهزة الأقدم خلال الأشهر المقبلة.

واجهة بتصميم جديد مستوحى من “الزجاج السائل” في iOS

يقدم OriginOS 6 تجربة مرئية جديدة كليا، مع إعادة تصميم لشاشة القفل، الصفحة الرئيسية، وتطبيقات النظام، من أبرز التغييرات:

- وودجِت الساعة الديناميكية: يتغير حجمه تلقائيا عند ظهور إشعارات.

- أيقونات دائرية وحواف منحنية لواجهة عصرية.

- تأثيرات تمويه تدريجية وتجميع الإشعارات بشكل أنيق.

- مركز تحكم جديد مع اختصارات قابلة للتخصيص.

كما يضم ميزة جديدة تعرف بـ “الجزيرة الذرية” وهي مشابهة لميزة Dynamic Island من آبل، وتوفر وصولا سريعا لعناصر مثل التحكم في الموسيقى والمؤقت.

محرك "النهر الأزرق" لتجربة أداء خالية من التقطيع

في خلفية النظام، قدمت فيفو محرك الأداء الجديد Blue River Smooth Engine، الذي يضم:

- معمارية معالجة مزدوجة،

- تخزين ضوئي Photonic Storage.

- دعم للرسوم المتحركة السلسة.

- تحسين سرعة الاستجابة للمس.

- ثبات معدل الإطارات.

وعدت فيفو بأن هذا المحرك سيقلل بشكل كبير من التأخير في الانتقالات، ليقدم تجربة استخدام أكثر سلاسة.

ذكاء اصطناعي عملي ومتنوع للمستخدمين

يتضمن OriginOS 6 مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين الحياة اليومية، منها:

- مساعد ذكي عبر الهاتف.

- ملخصات AI للمحتوى.

- ميزة "الحذف الذكي" للصور الثابتة والمتحركة Live Photo AI Removal).

- Circle to Search 2.0 للبحث السريع بمجرد تحديد جزء من الشاشة.

كما يتوفر محرر صور يعمل بالذكاء الاصطناعي لـ"تحسين الجودة، إزالة العناصر غير المرغوب فيها، تحويل الصور إلى مستندات PDF".

BlueOS 3 للساعات الذكية

إلى جانب الهواتف، أعلنت فيفو أيضا عن BlueOS 3 للساعات الذكية، والذي سيتم إطلاقه عبر إصدار تجريبي عام في 3 نوفمبر على Vivo Watch 5 وiQOO Watch 5.

أبرز ميزات النظام

- عمر بطارية يصل إلى 33 يوما على Vivo Watch GT 2.

- واجهات Always-On جديدة.

- تأثيرات مرئية محسنة.

- اقتراحات مخصصة للتطبيقات.

- دعم المكالمات عبر Blue Heart V.

جدول التحديث الرسمي لـ OriginOS 6

نوفمبر 2025

Vivo X Fold 5

Vivo X200

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro

ديسمبر 2025

Vivo X Fold 3

Vivo X100

iQOO 12

iQOO Neo 9

iQOO Z10 Turbo+

يناير 2026

Vivo X Fold 2

Vivo X90

Vivo S30

iQOO 11

iQOO Z10 Turbo

فبراير 2026

Vivo X Flip

Vivo S20

iQOO Neo 8

iQOO Z9

مارس 2026

Vivo X Fold+

Vivo S19

Vivo Pad 5 وPad 3

iQOO 10

iQOO Pad 5 و2

أبريل 2026

Vivo S18

Vivo Y500

iQOO Neo 7

مايو 2026

Vivo Y300