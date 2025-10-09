بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية خارقة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

بعد عدة إعلانات تشويقية، كشفت Vivo أخيرًا عن هاتف V60e في الهند. يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها في سلسلة هواتف V.

مواصفات هاتف vivo V60e

يعد أبرز ما يميز هاتف vivo V60e هو الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS) وفتحة عدسة f/1.8.

وتأتي الكاميرا مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمجال رؤية 120 درجة. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو. كما يتميز الهاتف بفلاش LED بتقنية Aura light في الخلف.

يأتي هاتف vivo V60e بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية 6500 مللي أمبير يظهر لأول مرة في الهند

يتميز هاتف Vivo الجديد من سلسلة V بشاشة AMOLED رباعية الانحناءات مقاس 6.77 بوصة بدقة Full HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 1600 شمعة. كما يحتوي الهاتف على ماسح بصمة مدمج في الشاشة.

تصميم هاتف vivo V60e

أما عن تصميم هاتف vivo V60e فهو يأتي بكاميرا 200 ميجابكسل وبطارية 6500 مللي أمبير يظهر لأول مرة في الهند ويأتي بهيكل وغطاء خلفي بلاستيكيين بسمك 7.49 ملم ووزن 190 جرامًا.

يعمل هاتف vivo V60e بمعالج MediaTek Dimensity 7360-Turbo ثماني النواة، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 256 جيجابايت. يعمل بنظام التشغيل Funtouch OS 15 المستند إلى نظام التشغيل Android 15، وسيتلقى ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

يعمل الهاتف ببطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط. يتوفر الهاتف باللونين الأرجواني والذهبي .

سيتوفر هاتف vivo V60e للشراء في الهند ابتداءً من 10 أكتوبر. يبدأ سعره من 29,999 روبية هندية (340 دولارًا أمريكيًا) للإصدار الأساسي بسعة 8 جيجابايت/128 جيجابايت، و31,999 روبية هندية (360 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 8 جيجابايت/256 جيجابايت، و33,999 روبية هندية (385 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 12 جيجابايت/256 جيجابايت.