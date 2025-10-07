قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.
لذا، إذا كنت تنتظر تحديث OriginOS 6 المستند إلى نظام أندرويد 16، اإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان هاتفك مؤهلًا له.
قائمة الأجهزة المؤهلة لـ OriginOS 6
عادةً ما تتلقى هواتف سلسلة Vivo X ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android على الأقل، بينما تَعِد سلسلة X200 بتحديث إضافي لنظام التشغيل. لذا، يُفترض ترقية الهواتف التي تعمل بنظام Android 13 أو الإصدارات الأحدث إلى نظام OriginOS 6 المبني على Android 16.
فيفو X200
فيفو X200 برو
فيفو X200 الترا
فيفو X200 FE
فيفو X200s
فيفو X200 برو ميني
فيفو X100
فيفو X100 برو
فيفو X100 ألترا
فيفو X100s
فيفو X100s برو
فيفو X90
فيفو X90 برو
فيفو X90 برو+
فيفو X90s
هواتف Vivo X القابلة للطي
كما هو الحال مع الهواتف الذكية العادية، تتلقى الهواتف القابلة للطي ثلاثة ترقيات رئيسية على الأقل، لذا تبقى حالتها كما هي. إليك القائمة بناءً على معايير الأهلية:
فيفو اكس فولد 5
فيفو اكس فولد 3 برو
فيفو اكس فولد 2
فيفو اكس فليب
هواتف سلسلة Vivo V
وُعدت هواتف سلسلة Vivo V القديمة، بما في ذلك V20 وV30، بتحديثين فقط لنظام أندرويد، ولكن تم توسيع هذا العدد لاحقًا إلى ثلاثة تحديثات، بدءًا من سلسلة V40. أما أحدث هواتف السلسلة، Vivo V60، فيعد بأربعة تحديثات لنظام التشغيل.
بناءً على نظام التشغيل المُطلق، من المُتوقع أن يحصل هاتف Vivo V30 وجميع هواتف سلسلة V الأحدث على تحديث OriginOS 6 المُستند إلى نظام Android 16. إليك القائمة الكاملة:
فيفو V60
فيفو V60e
فيفو V60 لايت
فيفو V60 لايت 4G
فيفو V50
فيفو V50e
فيفو V50 لايت
فيفو V50 لايت 4G
فيفو V40
فيفو V40e
فيفو V40 لايت
فيفو V40 لايت 4G
فيفو V40 SE
فيفو V40 برو
فيفو V30
فيفو V30e
فيفو V30 برو
فيفو V30 SE
فيفو V30 لايت
هواتف سلسلة Vivo T
عادةً ما تُقدّم الشركة تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد لهواتفها الذكية من سلسلة T. ومع ذلك، تُقدّم بعض الطُرز الحديثة، بما في ذلك Vivo T4 Pro وVivo T4 Ultra، ما يصل إلى أربعة تحديثات لنظام التشغيل. لذا، من المُفترض أن تتلقى هواتف سلسلة T التي تعمل بنظام أندرويد 14 أو أحدث تحديث OriginOS 6. إليك القائمة الكاملة:
فيفو T4
فيفو T4 لايت
فيفو T4 برو
فيفو T4 الترا
فيفو T4x
فيفو T4R
فيفو T3
فيفو T3 لايت
فيفو T3 برو
فيفو T3 الترا
فيفو T3x
هواتف سلسلة Vivo Y
لا تتبع فيفو سياسة تحديث واضحة للطرز الأرخص. فمعظمها يقتصر على تحديث واحد لنظام أندرويد، بينما قد يحصل بعضها على تحديثين.
إليكم قائمة الهواتف التي قد تحصل على تحديث OriginOS 6:
فيفو Y400
فيفو Y400 4G
فيفو Y400 برو
فيفو Y300
فيفو Y300 بلس
فيفو Y300 برو
فيفو Y300 برو+
فيفو Y300 GT
فيفو Y300t
فيفو Y300i
فيفو Y200 4G
فيفو Y200+
فيفو Y200 برو
فيفو Y200e
فيفو Y200 GT
فيفو Y200i
فيفو Y200t
فيفو Y39
فيفو Y29 4G
فيفو Y29s
فيفو Y19
فيفو Y19s برو
هواتف iQOO الرائدة
تحصل هواتف iQOO الفاخرة على ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد على الأقل، بينما تحصل هواتف iQOO 12 والإصدارات الأحدث على أربعة تحديثات. لذا، يُفترض ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 13 أو أحدث إلى أندرويد 16 وOriginOS 6. إليك قائمة بهذه الأجهزة:
اي كيو او او 13
اي كيو او او 12
اي كيو او او 12 برو
اي كيو او او 11
اي كيو او او 11 اس
اي كيو او او 11 برو
هواتف سلسلة iQOO Neo
عادةً ما تتلقى هواتف Neo ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Android. بناءً على ذلك، إليك قائمة بالأجهزة التي ستتلقى تحديث Android 16:
اي كيو او او نيو 10
اي كيو او او نيو 10 ار
اي كيو او او نيو 9
اي كيو او او نيو 9 برو
هواتف سلسلة iQOO Z
ستحصل سلسلة iQOO Z الاقتصادية على تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد. لذا، من المفترض ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 14 إلى أندرويد 16 وOriginOS 6. إليك قائمة بهذه الأجهزة:
اي كيو او او زد 10
اي كيو او او Z10R
اي كيو او او زد 10 لايت
اي كيو او او زد 10 اكس
اي كيو او او زد 9
اي كيو او او زد 9 اكس
اي كيو او او زد 9 اس
اي كيو او او زد 9 اس برو
اي كيو او او زد 9 لايت
يرجى ملاحظة أن Vivo لم تنشر بعد قائمة رسمية بالأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى OriginOS 6. وتستند القائمة أعلاه في الغالب على سياسة تحديث البرامج الحالية وقليل من التخمين.
بدأت شركة Vivo بالفعل في التسجيل لبرنامج OriginOS 6 Preview ، بدءًا من Vivo X200 Pro وiQOO 13. وقد تصبح المزيد من الأجهزة متاحة للتسجيل في الأيام المقبلة، في حين من المتوقع إصدار التحديث التجريبي بعد الإطلاق الرسمي في 15 أكتوبر.