قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

أصبح نظام OriginOS متاحًا لمستخدمي هواتف Vivo وiQOO خارج الصين، وقد يكون هذا أكبر تحديث برمجي في السنوات الأخيرة. وقد أكدت الشركة بالفعل إطلاق OriginOS 6 عالميًا في 15 أكتوبر . وسيبدأ طرحه على الأجهزة المؤهلة بعد إطلاقه بفترة وجيزة.

لذا، إذا كنت تنتظر تحديث OriginOS 6 المستند إلى نظام أندرويد 16، اإليك القائمة أدناه لمعرفة ما إذا كان هاتفك مؤهلًا له.

قائمة الأجهزة المؤهلة لـ OriginOS 6



عادةً ما تتلقى هواتف سلسلة Vivo X ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام Android على الأقل، بينما تَعِد سلسلة X200 بتحديث إضافي لنظام التشغيل. لذا، يُفترض ترقية الهواتف التي تعمل بنظام Android 13 أو الإصدارات الأحدث إلى نظام OriginOS 6 المبني على Android 16.



فيفو X200

فيفو X200 برو

فيفو X200 الترا

فيفو X200 FE

فيفو X200s

فيفو X200 برو ميني

فيفو X100

فيفو X100 برو

فيفو X100 ألترا

فيفو X100s

فيفو X100s برو

فيفو X90

فيفو X90 برو

فيفو X90 برو+

فيفو X90s



هواتف Vivo X القابلة للطي



كما هو الحال مع الهواتف الذكية العادية، تتلقى الهواتف القابلة للطي ثلاثة ترقيات رئيسية على الأقل، لذا تبقى حالتها كما هي. إليك القائمة بناءً على معايير الأهلية:

فيفو اكس فولد 5

فيفو اكس فولد 3 برو

فيفو اكس فولد 2

فيفو اكس فليب



هواتف سلسلة Vivo V

وُعدت هواتف سلسلة Vivo V القديمة، بما في ذلك V20 وV30، بتحديثين فقط لنظام أندرويد، ولكن تم توسيع هذا العدد لاحقًا إلى ثلاثة تحديثات، بدءًا من سلسلة V40. أما أحدث هواتف السلسلة، Vivo V60، فيعد بأربعة تحديثات لنظام التشغيل.

بناءً على نظام التشغيل المُطلق، من المُتوقع أن يحصل هاتف Vivo V30 وجميع هواتف سلسلة V الأحدث على تحديث OriginOS 6 المُستند إلى نظام Android 16. إليك القائمة الكاملة:

فيفو V60

فيفو V60e

فيفو V60 لايت

فيفو V60 لايت 4G

فيفو V50

فيفو V50e

فيفو V50 لايت

فيفو V50 لايت 4G

فيفو V40

فيفو V40e

فيفو V40 لايت

فيفو V40 لايت 4G

فيفو V40 SE

فيفو V40 برو

فيفو V30

فيفو V30e

فيفو V30 برو

فيفو V30 SE

فيفو V30 لايت



هواتف سلسلة Vivo T

عادةً ما تُقدّم الشركة تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد لهواتفها الذكية من سلسلة T. ومع ذلك، تُقدّم بعض الطُرز الحديثة، بما في ذلك Vivo T4 Pro وVivo T4 Ultra، ما يصل إلى أربعة تحديثات لنظام التشغيل. لذا، من المُفترض أن تتلقى هواتف سلسلة T التي تعمل بنظام أندرويد 14 أو أحدث تحديث OriginOS 6. إليك القائمة الكاملة:

فيفو T4

فيفو T4 لايت

فيفو T4 برو

فيفو T4 الترا

فيفو T4x

فيفو T4R

فيفو T3

فيفو T3 لايت

فيفو T3 برو

فيفو T3 الترا

فيفو T3x



هواتف سلسلة Vivo Y

لا تتبع فيفو سياسة تحديث واضحة للطرز الأرخص. فمعظمها يقتصر على تحديث واحد لنظام أندرويد، بينما قد يحصل بعضها على تحديثين.

إليكم قائمة الهواتف التي قد تحصل على تحديث OriginOS 6:

فيفو Y400

فيفو Y400 4G

فيفو Y400 برو

فيفو Y300

فيفو Y300 بلس

فيفو Y300 برو

فيفو Y300 برو+

فيفو Y300 GT

فيفو Y300t

فيفو Y300i

فيفو Y200 4G

فيفو Y200+

فيفو Y200 برو

فيفو Y200e

فيفو Y200 GT

فيفو Y200i

فيفو Y200t

فيفو Y39

فيفو Y29 4G

فيفو Y29s

فيفو Y19

فيفو Y19s برو



هواتف iQOO الرائدة

تحصل هواتف iQOO الفاخرة على ثلاثة تحديثات لنظام أندرويد على الأقل، بينما تحصل هواتف iQOO 12 والإصدارات الأحدث على أربعة تحديثات. لذا، يُفترض ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 13 أو أحدث إلى أندرويد 16 وOriginOS 6. إليك قائمة بهذه الأجهزة:

اي كيو او او 13

اي كيو او او 12

اي كيو او او 12 برو

اي كيو او او 11

اي كيو او او 11 اس

اي كيو او او 11 برو



هواتف سلسلة iQOO Neo



عادةً ما تتلقى هواتف Neo ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل Android. بناءً على ذلك، إليك قائمة بالأجهزة التي ستتلقى تحديث Android 16:

اي كيو او او نيو 10

اي كيو او او نيو 10 ار

اي كيو او او نيو 9

اي كيو او او نيو 9 برو



هواتف سلسلة iQOO Z



ستحصل سلسلة iQOO Z الاقتصادية على تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد. لذا، من المفترض ترقية الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 14 إلى أندرويد 16 وOriginOS 6. إليك قائمة بهذه الأجهزة:

اي كيو او او زد 10

اي كيو او او Z10R

اي كيو او او زد 10 لايت

اي كيو او او زد 10 اكس

اي كيو او او زد 9

اي كيو او او زد 9 اكس

اي كيو او او زد 9 اس

اي كيو او او زد 9 اس برو

اي كيو او او زد 9 لايت

يرجى ملاحظة أن Vivo لم تنشر بعد قائمة رسمية بالأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى OriginOS 6. وتستند القائمة أعلاه في الغالب على سياسة تحديث البرامج الحالية وقليل من التخمين.

بدأت شركة Vivo بالفعل في التسجيل لبرنامج OriginOS 6 Preview ، بدءًا من Vivo X200 Pro وiQOO 13. وقد تصبح المزيد من الأجهزة متاحة للتسجيل في الأيام المقبلة، في حين من المتوقع إصدار التحديث التجريبي بعد الإطلاق الرسمي في 15 أكتوبر.