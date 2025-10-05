هاتف Vivo V60 Lite الجديد.. تجربة تصوير احترافية بسعر متوسط من فيفو

يقدم هاتف Vivo V60 Lite الجديد من فيفو، تجربة تصوير متميزة وتصميما أنيقا، مع شاشة عالية الجودة ونظام تشغيل حديث مدعوم بتحديثات طويلة الأمد، وهو خيار جذاب لمن يبحث عن هاتف متوسط السعر يركز على الأداء البصري والتصميم المتقن.

سعر ومواصفات Vivo V60 Lite

يبدأ سعر Vivo V60 Lite من 390 يورو للنسخة الأساسية التي تأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

تصميم أنيق يشبه آيفون 16



تبلغ أبعاد هاتف Vivo V60 Lite حوالي 163.8×76.3×7.6 ملم، ويزن 194 جرام، يأتي الهاتفي في مجموعة من الألوان الجذابة تشمل الوردي، الأزرق والأسود.

يتمتع الهاتف بتصنيف IP65، مما يجعله محكم الإغلاق ضد الغبار ومقاوما للماء في حالات التعرض لرشات المياه منخفضة الضغط، كما أنه يتوافق مع معيار المتانة العسكرية MIL-STD-810H، مما يشير إلى اجتيازه اختبارات بيئية صارمة.

هاتف Vivo V60 Lite

الشاشة تقدم أداء جيد مقابل السعر

يتميز هاتف Vivo V60 Lite بشاشة من نوع AMOLED منحنية رباعيا بحجم 6.77 بوصة ودقة +FHD تبلغ 1080 × 2392 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز



تتميز الشاشة بألوان نابضة بالحياة وتباين ممتاز، وتوفر ثلاثة أوضاع لمعدل التحديث تشمل التلقائي، القياسي (60 هرتز)، والعالي (120 هرتز)، مما يتيح تجربة سلسة في التصفح واستخدام التطبيقات.

ومع ذلك، فإن موضع مستشعر البصمة المدمج في الشاشة منخفض قليلا، مما قد يتطلب بعض الوقت للتعود عليه.



تجربة محسنة للبرمجيات

يعمل هاتف Vivo V60 Lite بواجهة فيفو الجديد FuntouchOS 15 المبنية على نظام Android 15، وتعدالشركة بتحديثات لمدة 4 سنوات لنظام التشغيل، و6 سنوات للتحديثات الأمنية.

أداء قوي وكاميرا مذهلة

يعمل هاتف Vivo V60 Lite بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7360 Turbo، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام حتى 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وتخزين داخلي حتى 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وبالنسبة للكاميرا، يتمتع هاتف Vivo V60 Lite بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل + عدسة بدقة 8 ميجابكسل واسعة الزاوية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.





أداء ممتاز للبطارية

يحتوي هاتف Vivo V60 Lite على بطارية تبلغ سعتها 6500 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 وات توفر البطارية عمر استخدام يصل إلى يوم ونصف، وقد يمتد ليومين للمستخدمين العاديين، ويمكن شحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة.

السعر

يعد هاتف Vivo V60 Lite خيارا قويا في الفئة المتوسطة، خاصة لعشاق التصوير، بفضل كاميراته المتقدمة كما يتميز بشاشة مشرقة وبطارية تدوم طويلا، كل هذا مقابل سعر 390 يورو (أي ما يعادل 21.850 جنيه مصري).