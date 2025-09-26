فيفو تعلن عن هاتف V60 Lite 4G بتحديثات محدودة وسعر مرتفع

بعد وقت قصير من الإعلان عن هاتف Vivo V60 Lite 5G، كشفت شركة فيفو عن النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع 4G، والتي تأتي بتحديث طفيف مقارنة بسابقتها.





مواصفات فيفو Vivo V60 Lite 4G



يأتي هاتف فيفو الجديد Vivo V60 Lite 4G بشاشة من نوع OLED بقياس 6.77 بوصة بدقة +1080p وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وهي تدعم الآن ألوان 10 بت، إلا أن مواصفات الجهاز لا تشير إلى دعم HDR10+، رغم احتفاظ الشاشة بدرجة سطوع قصوى تبلغ 1800 شمعة.



أحد أبرز التحديثات هو استبدال مستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل بعدسة واسعة الزاوية ultra-wide بدقة 8 ميجابكسل، لتتطابق إمكانيات التصوير الخلفي في الهاتف مع نسخة الجيل الخامس.



الكاميرا الرئيسية لا تزال بدقة 50 ميجابكسل وتستخدم مستشعر Sony IMX882 بحجم 1/1.95 بوصة، فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/3.1 بوصة.



على عكس نسخة الجيل الخامس التي حصلت على معالج جديد يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، لم يحصل هاتف V60 Lite 4G على ترقية في المعالج، إذ لا يزال يعتمد على Snapdragon 685، الذي يدعم تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080p فقط.



يأتي الهاتف بذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.



Vivo V60 Lite 4G





خيارات الاتصال لم تتغير كثيرا، حيث يُعتقد أن الهاتف يدعم شبكة Wi-Fi 5، ويأتي مع Bluetooth 5.0 ومنفذ USB-C بسرعة 2.0، مع ذلك، يدعم الهاتف ميزة NFC.



يحافظ الهاتف على بطاريته الضخمة بسعة 6500 مللي أمبير، والتي توفر أكثر من 27 ساعة من تشغيل الفيديو، كما يدعم الهاتف شحنا سريعا بقدرة 90 وات، وتؤكد فيفو أن 24 طبقة حماية تضمن الحفاظ على صحة البطارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.



مثل شقيقه الداعم للـ 5G، يتميز V60 Lite 4G بسمك أنحف يبلغ 7.59 ملم، مقارنة بـ 7.8 ملم في الجيل السابق، ووزنه يبلغ 194 جراما، الجهاز حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.



تم إدراج هاتف Vivo V60 Lite 4G الجديد على الموقع الرسمي لـ فيفو في تركيا، ويعرض بسعر حوالي 530 دولار لطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت.



ويتوفر الهاتف بلونين هما: الأزرق والأسود، ويأتي مع هدايا ترويجية تشمل سماعات TWS3e، بالإضافة إلى علبة هدايا من فيفو تحتوي على حامل للهاتف، ترمس، وميدالية.