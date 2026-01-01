4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان

يسأل كثير من المسلمين عن الأعمال الصالحة التي تكون سببا في النجاة من عذاب القبر، حيث حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، ودعا أمته إلى الاستعاذة بالله منه، وقد أوضح النبي أسباب النجاة من عذاب القبر، ودلّنا على أعمال عظيمة إذا داوم عليها العبد كانت وقاية له ورحمة في قبره، وفي السطور التالية نستعرض أهم 4 أعمال تنجي بإذن الله من عذاب القبر.

هل عذاب القبر موجود؟

وفي البداية، أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عذاب القبر ونعيمه حق، مستشهدا بما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "عذاب القبر حق".

كما استشهد الدكتور علي جمعة، في تصريحات سابقة له، بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» رواه الترمذي؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أو حفرة من حفر النار» دليل على أن عذاب القبر ثابت.

4 عبادات تنجي من عذاب القبر

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، رحمه الله، قد أوصى بالقيام بـ 3 عبادات تنجي من عذاب القبر.

وفي هذا السياق، وضّح الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، في تصريحات سابقة له، أهم الأعمال التي تنجي الإنسان من عذاب القبر وهي:

الأولى: أن يتحرى دائما الإنسان فعل العمل الصالح

الثانية: قراءة سورة الملك يوميًا قبل النوم

الثالثة: الدعاء والتعوذ من عذاب القبر وأن يرزق الإنسان الثبات عند سؤال القبر.

الرابعة: المواظبة على دعاء التشهد الأخير الوارد عن النبي فقد ورد عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

كيفية النجاة من عذاب القبر

وفي ذات السياق، وجهت دار الإفتاء المصرية، نصحية إلى متابعيها بالمدوامة على قراءة سورة الملك قبل النوم، لما فيها من الأجر والثواب العظيم، ففيها النجاة من النار.

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ".