وزير الشئون النيابية: أعتز بتمثيل الحكومة أمام البرلمان وسنعمل على وحدة الصف

شارك المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث ألقى كلمته الأولى بعد توليه المنصب، مؤكدًا اعتزازه بشرف تكليفه من القيادة السياسية بتمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية بغرفتيها.

وأكد الوزير حرص الحكومة على التعاون الجاد والبنّاء مع مجلس النواب، معتمدة على إرادة سياسية صريحة تقوم على الشفافية والمصارحة، مشددًا على أن جميع الرؤى سواء من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين ستكون محل تقدير ودراسة، بما يرسخ منظومة تكاملية للعمل التشريعي دون إقصاء أحد.

وأشار إلى تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي تقدمت بها خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، مؤكداً أن المجلس ولجانه النوعية سيواصل دراسة هذه المشروعات بما يتوافق مع استحقاقات الدولة الدستورية والالتزامات الدولية، ويعزز مستهدفات رؤية مصر 2030.

وقال الوزير: "وزارة الشؤون النيابية تعتز بدورها التشاركي والمؤسسي مع المجلس الموقر، وستتعاون مع الجميع لتأكيد وحدة الصف، فالعمل التشريعي هدفه خدمة الوطن وسلامته هي الغاية".

كما أعرب المستشار هاني حنا عن شكره للمستشار محمود فوزي على ما قدمه من عطاء ملموس ومتميز خلال فترة تمثيله الحكومة أمام البرلمان، مؤكداً أن الوزارة ستستمر في تطوير منظومة التواصل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أعلى درجات التوافق والعمل المشترك.