مجلس النواب يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة وهي: مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:
(1) مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و (60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية.
رئيس المجلس:
يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
(2) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
(3) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و (60) نائبًا (أكثر من
عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في
الجامعات.
رئيس المجلس:
يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي الشئون الدستورية والتشريعية الخطة والموازنة والشباب والرياضة.