مجلس النواب يحيل مشروع قانون الإدارة المحلية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة وهي: مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس:

(1) مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و (60) نائبًا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية.

رئيس المجلس:

يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة

(2) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و (60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.

(3) مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و (60) نائبًا (أكثر من

عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في

الجامعات.

رئيس المجلس:

يحالا إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي الشئون الدستورية والتشريعية الخطة والموازنة والشباب والرياضة.