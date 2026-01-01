قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، قرار سحب قوات الحرس الوطني من مدن شيكاجو ولوس أنجلوس وبورتلاند، مؤكدا أن انتشار هذه القوات أسهم في خفض معدلات الجريمة بشكل ملحوظ داخل تلك المدن.


وقال ترامب، في بيان نشره عبر منصة «تروث سوشيال»، إن المدن الثلاث «كانت ستواجه أوضاعا أكثر خطورة لولا تدخل الحكومة الفيدرالية»، معتبرا أن وجود الحرس الوطني كان «عاملا حاسما» في تعزيز الأمن والاستقرار خلال الفترة الماضية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تعيد نشر قواتها «بصورة مختلفة وأكثر قوة» إذا عادت معدلات الجريمة إلى الارتفاع، مضيفًا أن هذا الاحتمال «مسألة وقت فقط» وفق تقديره.


ووجه ترامب انتقادات لاذعة إلى عمد المدن وحكام الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، واصفا إياهم بـ«غير الأكفاء»، ومعربا عن استغرابه من مطالبهم بسحب القوات رغم ما وصفه بـ«النتائج الأمنية الإيجابية» التي تحققت.


ويأتي هذا القرار في ظل جدل أمريكي متجدد حول حدود تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون الأمنية داخل المدن، ودور الرئيس في استخدام قوات الحرس الوطني في الداخل، وهي قضايا تُعد تقليديا من اختصاص حكومات الولايات والبلديات.


ووفقًا لوكالتي «رويترز» و«أسوشييتد برس»، سبق للإدارة الأمريكية أن نشرت قوات الحرس الوطني أو قوات فيدرالية في عدد من المدن الكبرى على خلفية احتجاجات واسعة أو ارتفاع معدلات الجريمة، لا سيما في المدن التي يقودها مسؤولون ديمقراطيون.


وبررت الإدارة الأمريكية تلك الخطوات بالحاجة إلى حماية المنشآت الفيدرالية ودعم أجهزة إنفاذ القانون، في حين قوبلت هذه الإجراءات باعتراضات قوية من حكّام ولايات ورؤساء بلديات اعتبروا ذلك تدخلًا فيدراليًا غير مبرر.


وأشارت تقارير صحفية، من بينها «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، إلى أن نشر الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند وشيكاجو خلال السنوات الماضية أثار طعونًا قانونية ونقاشات دستورية بشأن صلاحيات الرئيس في استخدام القوات داخل البلاد دون طلب رسمي من سلطات الولايات.


ويرى مراقبون أن قرارات سحب أو إعادة نشر قوات الحرس الوطني غالبًا ما ترتبط بمزيج من الاعتبارات السياسية والقانونية والضغوط المحلية، إلى جانب تقييمات أمنية متغيرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة حول قضايا الأمن والعلاقة بين الحكومة الفيدرالية والمدن الكبرى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني شيكاجو لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

ترشيحاتنا

بهنساوي : بورفؤاد تستقبل اكثر من 50 الف زائر خلال احتفالات العام الجديد

احتفالات العام الميلادي.. رئيس بورفؤاد يستقبل الآلاف من أبناء المحافظة وزوارها

الاحتفال بأعياد رأس السنة

المنيا تتزين بشجرة الكريسماس وبابا نويل احتفالا بالسنة الجديدة.. صور

جانب من التهنئة

محافظ القليوبية يتفقد كنائس بنها ويقدم التهنئة بالعام الجديد.. صور

بالصور

خطوات اختيار وشراء سيارة مستعملة بطريقة آمنة وذكية

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم
تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك أثناء النوم

مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة فى رأس السنة

من السعودية.. أصالةتخطف الأنظار في جلسة تصوير بمناسبة رأس السنة

أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة
أصالةتخطف الانظار في جلسة تصوير بالعلا بمناسبة رأس السنة

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد