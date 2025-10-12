قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري.. هل تمكنه من القضاء على واتساب؟

تطبيق أراتاري
تطبيق أراتاري
شيماء عبد المنعم

طورت شركة Zoho الهندية تطبيقا جديدا للمراسلة الفورية تحت اسم أراتاي "Arattai"، ليكون بديلا محليا قويا لتطبيق واتساب. 

يتميز تطبيق أراتاي الهندي بدعمه للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهو مجاني بالكامل ومصمم ليعمل بكفاءة حتى على الأجهزة ذات الإمكانيات الضعيفة والشبكات البطيئة.

يأتي اسم التطبيق من الكلمة التاميلية "أراتاي" والتي تعني "دردشة غير رسمية"، في دلالة على طبيعة الاستخدام السلسة والمريحة التي يستهدفها.

ميزات رئيسية لـ أراتاي

- مشاركة الصور والوثائق

- الرسائل النصية والصوتية

- المكالمات الصوتية والمرئية

- محادثات جماعية تصل إلى 1000 مشارك

- قنوات مخصصة للمجموعات والاهتمامات

وتركز Zoho على خصوصية المستخدم، مؤكدة أن بيانات المستخدمين لن تشارك مع أي طرف ثالث، مع تخزين البيانات بالكامل داخل مراكز بيانات في الهند.

5 ميزات تجعل أراتاي مميز

1. الاجتماعات Meetings:


يقدم أراتاي ميزة مكالمات الفيديو الجماعية المشابهة لـ Zoom وGoogle Meet، مع إمكانية إنشاء اجتماعات فورية أو مجدولة، ومتابعة الاجتماعات السابقة.

2. Pocket:

 

مساحة شخصية لحفظ الملاحظات، الصور، الفيديوهات، والتذكيرات، بشكل منفصل عن المحادثات العامة، مع تشفير من طرف إلى طرف.

3. بدون ذكاء اصطناعي:


لا يحتوي التطبيق على أي ميزات ذكاء اصطناعي، مما يوفر تجربة بسيطة وخالية من التفاعلات التلقائية، بخلاف واتساب الذي بدأ دمج أدوات AI.

4. بدون إعلانات:

لا يعرض التطبيق أي إعلانات، كما يضمن عدم استخدام بيانات المستخدمين لأغراض تجارية.

5. Mentions:

ميزة تشبه ما هو موجود في Slack، حيث تجمع جميع الرسائل التي تتضمن "منشن" للمستخدم، مما يسهل تتبع التفاعلات المهمة في المحادثات الجماعية.

كيفية تحميل أراتاي

- أندرويد: يمكن تحميل التطبيق من متجر Google Play بالبحث عن "Arattai Messenger Zoho Corporation"، أو من الموقع الرسمي، ينصح بتجنب تحميل التطبيق من مصادر خارجية APK.

- آيفون: ابحث عن "Arattai Messenger" في App Store، وتأكد من أن المطور هو Zoho، ثم اضغط "Get" لتحميله.

- بعد التثبيت، اختر بلدك وأدخل رقم الهاتف للتحقق عبر رمز OTP، ثم امنح الأذونات اللازمة، وأضف اسما وصورة للملف الشخصي.

تطبيق أراتاري Arattai تطبيق أراتاي الهندي ميزات رئيسية لـ Arattai

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

أوزيمبيك

بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد