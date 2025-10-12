أبرز 5 ميزات في تطبيق أراتاري.. هل تمكنه من القضاء على واتساب؟

طورت شركة Zoho الهندية تطبيقا جديدا للمراسلة الفورية تحت اسم أراتاي "Arattai"، ليكون بديلا محليا قويا لتطبيق واتساب.

يتميز تطبيق أراتاي الهندي بدعمه للمكالمات الصوتية عبر الإنترنت، وهو مجاني بالكامل ومصمم ليعمل بكفاءة حتى على الأجهزة ذات الإمكانيات الضعيفة والشبكات البطيئة.

يأتي اسم التطبيق من الكلمة التاميلية "أراتاي" والتي تعني "دردشة غير رسمية"، في دلالة على طبيعة الاستخدام السلسة والمريحة التي يستهدفها.

ميزات رئيسية لـ أراتاي

- مشاركة الصور والوثائق

- الرسائل النصية والصوتية

- المكالمات الصوتية والمرئية

- محادثات جماعية تصل إلى 1000 مشارك

- قنوات مخصصة للمجموعات والاهتمامات

وتركز Zoho على خصوصية المستخدم، مؤكدة أن بيانات المستخدمين لن تشارك مع أي طرف ثالث، مع تخزين البيانات بالكامل داخل مراكز بيانات في الهند.

5 ميزات تجعل أراتاي مميز

1. الاجتماعات Meetings:



يقدم أراتاي ميزة مكالمات الفيديو الجماعية المشابهة لـ Zoom وGoogle Meet، مع إمكانية إنشاء اجتماعات فورية أو مجدولة، ومتابعة الاجتماعات السابقة.

2. Pocket:





مساحة شخصية لحفظ الملاحظات، الصور، الفيديوهات، والتذكيرات، بشكل منفصل عن المحادثات العامة، مع تشفير من طرف إلى طرف.

3. بدون ذكاء اصطناعي:



لا يحتوي التطبيق على أي ميزات ذكاء اصطناعي، مما يوفر تجربة بسيطة وخالية من التفاعلات التلقائية، بخلاف واتساب الذي بدأ دمج أدوات AI.

4. بدون إعلانات:

لا يعرض التطبيق أي إعلانات، كما يضمن عدم استخدام بيانات المستخدمين لأغراض تجارية.

5. Mentions:

ميزة تشبه ما هو موجود في Slack، حيث تجمع جميع الرسائل التي تتضمن "منشن" للمستخدم، مما يسهل تتبع التفاعلات المهمة في المحادثات الجماعية.

كيفية تحميل أراتاي

- أندرويد: يمكن تحميل التطبيق من متجر Google Play بالبحث عن "Arattai Messenger Zoho Corporation"، أو من الموقع الرسمي، ينصح بتجنب تحميل التطبيق من مصادر خارجية APK.

- آيفون: ابحث عن "Arattai Messenger" في App Store، وتأكد من أن المطور هو Zoho، ثم اضغط "Get" لتحميله.

- بعد التثبيت، اختر بلدك وأدخل رقم الهاتف للتحقق عبر رمز OTP، ثم امنح الأذونات اللازمة، وأضف اسما وصورة للملف الشخصي.