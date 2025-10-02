أراتاي يتحدي واتساب.. مقارنة بين تطبيق المراسلة الهندي والعالمي

في الوقت الذي يهيمن فيه واتساب على سوق تطبيقات المراسلة عالميا، يظهر تطبيق أراتاي Arattai، كخيار قوي للمستخدمين في الهند، مع تركيزه على الخصوصية وتخزين البيانات على خوادم محلية، إليكم مقارنة بين التطبيقين.



مقارنة بين واتساب وأراتاي الهندي

1. واتساب: تم إطلاق واتساب في عام 2009 بواسطة جان كوم وبريان أكتون، وتم الاستحواذ عليه من قبل شركة “ميتا” في عام 2014.

يعد واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم، حيث يضم أكثر من 3.14 مليار مستخدم نشط شهريا، التطبيق معروف بأمانه القوي بفضل التشفير من النهاية إلى النهاية لجميع الرسائل والمكالمات، وهو ما يجعله الخيار المثالي لمن يبحثون عن الحماية والخصوصية في التواصل.

كما يدعم واتساب العديد من الميزات المتقدمة مثل مشاركة الملفات الكبيرة، المكالمات الصوتية والفيديو، والمجموعات التي تضم حتى 1,024 شخصا، أيضا، يدعم واتساب الأجهزة المتعددة ويمتاز بإمكانيات متطورة للمؤسسات مثل واجهات API للأعمال، المدفوعات، والكتالوجات.



لكن، واتساب يعتمد على بنية تحتية عالمية ويخضع لسياسات الخصوصية الخاصة بشركة “ميتا”، مما يعني أن البيانات قد تستخدم في أغراض الإعلان وتحليل سلوك المستخدمين.



2. تطبيق أراتاي: على الجانب الآخر، أراتاي هو تطبيق مراسلة تم تطويره من قبل Zoho Corporation في الهند، ويعكس توجها محليا مميزا.

تم إطلاقه في أوائل عام 2021 كبديل “محلي” يركز على الخصوصية، حيث يتم تخزين جميع البيانات داخل الهند على خوادم Zoho الخاصة، مما يمنح المستخدمين المزيد من التحكم في بياناتهم.

يعد أراتاي مناسبا بشكل خاص للمستخدمين الذين يفضلون التطبيقات الخفيفة وسهلة الاستخدام، حيث يتم تحسينه للعمل على الشبكات ذات النطاق الترددي المنخفض والأجهزة القديمة.



تتمثل ميزة أراتاي الرئيسية في تقديمه ميزات فريدة مثل Pocket التخزين الشخصي، بالإضافة إلى تبويب مخصص للاجتماعات، ومشاركة المواقع التي تتوقف تلقائيا عند الوصول إلى الوجهة، كما يدعم أراتاي اللغة الهندية بشكل مكثف، مما يجعله أكثر توافقا مع احتياجات المستخدمين المحليين في الهند.

أراتاي





الاختلافات الرئيسية بين أراتاي و واتساب:



- التخزين المحلي: بينما يعتمد واتساب على بنية تحتية عالمية، يركز أراتاي على تخزين البيانات داخل الهند على خوادم Zoho.



- الأمان والخصوصية: يوفر واتساب تشفيرا من النهاية إلى النهاية لجميع الرسائل، بينما يوفر أراتاي هذا التشفير فقط للمكالمات الصوتية والفيديو.



- دعم الأجهزة: واتساب يدعم الأجهزة الحديثة بشكل أفضل ويتيح الوصول عبر عدة أجهزة، بينما أراتاي مصمم للعمل بشكل مثالي على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة.



- دعم اللغة: يدعم أراتاي اللغات الهندية الإقليمية بشكل مميز، بينما يدعم واتساب اللغات العالمية بما في ذلك اللغات الهندية الرئيسية.





من هو التطبيق الأفضل؟





إذا كنت تبحث عن تطبيق موثوق عالميا يتمتع بأمان قوي وميزات متقدمة للمؤسسات، فإن واتساب هو الخيار الأنسب، بينما إذا كنت مقيما في الهند أو تفضل تطبيقا خفيفا بدون إعلانات ويدعم الخصوصية مع تخزين بيانات محلي، فـ أراتاي سيكون الخيار المثالي.

