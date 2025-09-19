قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

عشان متنساش الردود المهمة.. واتساب يطلق تذكيرات بالرسائل في آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، بدأ واتساب مؤخرا طرح ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعيين تذكيرات للرسائل الواردة، وهي الميزة التي كانت قيد الاختبار في الأسابيع الماضية، الآن، أصبحت الميزة متاحة للجميع. 

يعتمد العديد من المستخدمين على طرق مختلفة لضمان عدم نسيان الرد على الرسائل النصية الواردة على واتساب، البعض قد يترك الرسائل غير المقروءة حتى يتسنى لهم الرد عليها في وقت لاحق، ومع ذلك، قد تفوت بعض الرسائل المهمة في زحمة المحادثات اليومية، مما يسبب نسيان الرد عليها، وهنا يأتي دور ميزة التذكير الجديدة.

ووفقا لموقع “WABetaInfo”، مع التحديث الأخير ، أضاف واتساب ميزة جديدة بعنوان “تذكير لي”، التي تسمح للمستخدمين بتعيين إشعارات لرسائل معينة. 

يمكن للمستخدمين الاختيار بين خيارات مؤقتة محددة مسبقا أو تعيين وقت مخصص يتراوح من دقيقة واحدة إلى 24 ساعة.

بحسب تقرير من 9to5Mac، فقد تم رصد هذه الميزة لأول مرة أثناء مرحلة الاختبار قبل بضعة أسابيع، والآن أصبحت متاحة للمستخدمين، حيث يمكن للمستخدمين الضغط لفترة طويلة على أي رسالة واختيار خيار التذكير. 

وتشمل الخيارات فترات زمنية محددة مسبقا مثل ساعة أو يوم أو أسبوع، أو إمكانية تخصيص التاريخ والوقت بشكل كامل. ما يجعل هذه الميزة متعددة الاستخدامات، من متابعة استفسارات العملاء إلى تذكير الزملاء بالمواعيد النهائية.

كيفية تعمل ميزة التذكير على واتساب

بمجرد تعيين التذكير، يمكن أيضا إلغاؤه إذا لزم الأمر، كما تعمل الميزة على المحادثات الفردية والمجموعات على حد سواء، عند تشغيل التذكير، سيحصل المستخدم على إشعار كما لو كانت رسالة جديدة، لكن مع وسم “تذكير”، حتى يعرف أن هذه الرسالة هي التي طلب تذكيرها، وليس رسالة جديدة.

تؤكد ميتا أن التذكيرات ستكون خاصة، مما يعني أن باقي المشاركين في المحادثة لن يعرفوا متى تم تعيين التذكير أو ما هي الرسائل التي تم تفعيلها لهذا الغرض.

ووفقا لـ ميتا، تبقى الخصوصية عنصرا أساسيا في هذه الميزة، حيث يتم تخزين التذكيرات محليا على الجهاز دون إخطار باقي المشاركين في المحادثة، وذلك لضمان خصوصية المستخدم، كما أشار تقرير NewsBytes، تتيح للمستخدمين تنظيم محادثاتهم دون الحاجة للإفصاح عن نسيانهم، مما يساهم في الحفاظ على اللياقة المهنية.


تعتبر هذه الإضافة خطوة كبيرة نحو تحويل واتساب إلى منصة لا تقتصر على المحادثات غير الرسمية، بل تقترب من أدوات الشركات مثل Slack أو Microsoft Teams، بالنسبة للمحترفين في مجالات مثل المالية والاستشارات، حيث تكون الردود في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية، يمكن لهذه التذكيرات أن تقلل من الأخطاء الناتجة عن النسيان. 

وكما ذكر تقرير MacRumors، فقد كشفت مرحلة الاختبار كيف يمكن للمستخدمين تثبيت تذكيرات على رسائل تحتوي على معلومات حاسمة مثل جداول الاجتماعات أو التحديثات الخاصة بالمشروعات، مع ظهور التنبيهات دون إزعاج المرسل.

واتساب ميزة التذكير الجديدة تذكيرات للرسائل الواردة ميزة التذكير على واتساب

