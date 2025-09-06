بعد ثغرة الاختراق الخطيرة.. واتساب يعد بمفاجأة مذهلة قبل إطلاق iPhone 17

أطلقت واتساب تحديثا جديدا لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام iOS، والذي يتضمن تصميما بصريا جديدا يتماشى مع تصميم “الزجاج السائل” الذي قدمته شركة آبل في الإصدار iOS 26.

وفقا لتقرير WaBetaInfo، سيكون هذا التصميم مرئيا عبر التطبيق بأكمله، ويهدف تصميم الزجاج السائل إلى الجمع بين سلاسة السوائل والمظهر الزجاجي الشفاف، وهو ما يعكس طابع النظام الجديد في iOS 26.

ورغم أن هذا التصميم يعتبر تحديا بسبب تفاعل العناصر البصرية المختلفة، فإن واتساب قررت البدء بتحسين شريط التنقل الموجود أسفل الشاشة.

في لقطة شاشة تم نشرها، ظهر تأثير الزجاج السائل بشكل واضح عند اختيار رسالة داخل المحادثات، كما يمكن ملاحظة الشفافية في قائمة الخيارات، ما يعزز تجربة الاستخدام البصرية.

واتساب في الإصدار iOS 26

تأخير محتمل في طرح التحديث

يبدو أن التحديث الجديد ما زال في مرحلة تجريبية، حيث أكدت التقارير أن واتساب تعمل على ضمان عمل التطبيق بسلاسة مع التصميم الجديد قبل إطلاقه بشكل نهائي.

ورغم أن هذا التحديث هو الخطوة الأولى، فإن واتساب قد تجري مزيدا من التعديلات في الأسابيع القادمة بناء على ملاحظات المستخدمين التجريبيين.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد لطرح التحديث بشكل كامل للمستخدمين، لذا قد لا يتمكن مستخدمو آيفون من الاستفادة من التصميم الجديد بعد إطلاق سلسلة iPhone 17 في 9 سبتمبر، حيث يمكن أن تستغرق هذه التعديلات عدة أسابيع أو حتى أشهر للوصول إلى جميع المستخدمين.

تحسينات أخرى في التحديث

بالإضافة إلى ذلك، قدمت واتساب تحديثا آخر للإصدار الرئيسي للتطبيق، حيث تم دمج خيارات الاتصال في قائمة موحدة بدلا من وجود زري الاتصال الصوتي والمرئي بشكل منفصل، مما يتيح للمستخدمين المزيد من السلاسة في استخدام التطبيق مع إضافة خيارات جديدة مثل جدولة المكالمات وإرسال روابط المكالمات من نفس القائمة المنسدلة.

مزايا جديدة

- تصميم الزجاج السائل لجعل التطبيق أكثر توافقا مع نظام iOS 26.

- تحسين واجهة المستخدم لتوفير شفافية أكبر في القوائم والأزرار.

- دمج خيارات الاتصال في قائمة واحدة لتسهيل استخدام التطبيق.

جدير بالذكر أن شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، أعلنت مؤخرا عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كان من الممكن أن تعرض مستخدمي آيفون لهجمات من قبل قراصنة.

وأوضحت الشركة أن الخلل أصاب مستخدمي واتساب على أجهزة آيفون ونسخة التطبيق الخاصة بماك، ما جعله يشكل خطرا على مستخدمي أجهزة آبل تحديدا.