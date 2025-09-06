قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد ثغرة الاختراق الخطيرة.. واتساب يعد بمفاجأة مذهلة قبل إطلاق iPhone 17

واتساب
واتساب

أطلقت واتساب تحديثا جديدا لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام iOS، والذي يتضمن تصميما بصريا جديدا يتماشى مع تصميم “الزجاج السائل” الذي قدمته شركة آبل في الإصدار iOS 26.

وفقا لتقرير WaBetaInfo، سيكون هذا التصميم مرئيا عبر التطبيق بأكمله، ويهدف تصميم الزجاج السائل إلى الجمع بين سلاسة السوائل والمظهر الزجاجي الشفاف، وهو ما يعكس طابع النظام الجديد في iOS 26. 

ورغم أن هذا التصميم يعتبر تحديا بسبب تفاعل العناصر البصرية المختلفة، فإن واتساب قررت البدء بتحسين شريط التنقل الموجود أسفل الشاشة.

في لقطة شاشة تم نشرها، ظهر تأثير الزجاج السائل بشكل واضح عند اختيار رسالة داخل المحادثات، كما يمكن ملاحظة الشفافية في قائمة الخيارات، ما يعزز تجربة الاستخدام البصرية.

واتساب في الإصدار iOS 26

تأخير محتمل في طرح التحديث

يبدو أن التحديث الجديد ما زال في مرحلة تجريبية، حيث أكدت التقارير أن واتساب تعمل على ضمان عمل التطبيق بسلاسة مع التصميم الجديد قبل إطلاقه بشكل نهائي. 

ورغم أن هذا التحديث هو الخطوة الأولى، فإن واتساب قد تجري مزيدا من التعديلات في الأسابيع القادمة بناء على ملاحظات المستخدمين التجريبيين.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد محدد لطرح التحديث بشكل كامل للمستخدمين، لذا قد لا يتمكن مستخدمو آيفون من الاستفادة من التصميم الجديد بعد إطلاق سلسلة iPhone 17 في 9 سبتمبر، حيث يمكن أن تستغرق هذه التعديلات عدة أسابيع أو حتى أشهر للوصول إلى جميع المستخدمين.

تحسينات أخرى في التحديث

بالإضافة إلى ذلك، قدمت واتساب تحديثا آخر للإصدار الرئيسي للتطبيق، حيث تم دمج خيارات الاتصال في قائمة موحدة بدلا من وجود زري الاتصال الصوتي والمرئي بشكل منفصل، مما يتيح للمستخدمين المزيد من السلاسة في استخدام التطبيق مع إضافة خيارات جديدة مثل جدولة المكالمات وإرسال روابط المكالمات من نفس القائمة المنسدلة.

مزايا جديدة

- تصميم الزجاج السائل لجعل التطبيق أكثر توافقا مع نظام iOS 26.

- تحسين واجهة المستخدم لتوفير شفافية أكبر في القوائم والأزرار.

- دمج خيارات الاتصال في قائمة واحدة لتسهيل استخدام التطبيق.

جدير بالذكر أن شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب، أعلنت مؤخرا عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كان من الممكن أن تعرض مستخدمي آيفون لهجمات من قبل قراصنة.

وأوضحت الشركة أن الخلل أصاب مستخدمي واتساب على أجهزة آيفون ونسخة التطبيق الخاصة بماك، ما جعله يشكل خطرا على مستخدمي أجهزة آبل تحديدا.

واتساب واتساب على آيفون iPhone 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

نادية الجندي

فستان لافندر..أحدث ظهور لـ نادية الجندي

بدرية طلبة

كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور وفاتن السعيد

أجمل وأحن وأطيب ريكو..فاتن السعيد تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد