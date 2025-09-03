قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
آيفون مهدد بالاختراق .. ثغرة صادمة في واتساب والشركة تحذر فورا

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن إصلاح ثغرة أمنية خطيرة كان من الممكن أن تعرض المستخدمين لهجمات من قبل قراصنة، وذلك بعد اكتشاف المشكلة يوم الجمعة الماضي.

ميتا تصلح ثغرة خطيرة في واتساب تهدد مستخدمي آيفون وماك

وأوضحت الشركة أن الخلل أصاب مستخدمي واتساب على أجهزة آيفون ونسخة التطبيق الخاصة بماك، ما جعله يشكل خطرا على مستخدمي أجهزة آبل تحديدا.

وأكدت واتساب أنها أصلحت الثغرة، التي تحمل الرمز CVE-2025-55177، والتي استغلت بالتوازي مع ثغرة أخرى في أنظمة iOS وأجهزة ماك، كانت آبل قد عالجتها الأسبوع الماضي تحت الرمز CVE-2025-43300.

وقالت آبل إن هذه الثغرة الأخيرة استخدمت في هجوم متطور للغاية استهدف أشخاصا بعينهم، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الخلل في واتساب.

وجاء في التحذير الأمني الصادر عن واتساب: "ضعف في عملية التحقق من رسائل مزامنة الأجهزة المرتبطة في واتساب لنظام iOS قبل الإصدار v2.25.21.73، وواتساب بيزنس للإصدار v2.25.21.78، وواتساب لماك v2.25.21.78، كان من الممكن أن يسمح لمهاجم غير ذي صلة بتنفيذ معالجة لمحتوى من رابط خارجي على جهاز الضحية".

وأضافت الشركة: "نقيم أن هذه الثغرة، عند استخدامها مع ثغرة على مستوى نظام التشغيل في منصات آبل CVE-2025-43300، ربما استغلت في هجوم متطور استهدف مستخدمين محددين بعناية.

من جانبه، وصف دونكا أو كيربايل، المسؤول عن مختبر الأمان في منظمة العفو الدولية، الهجوم بأنه "حملة تجسس متقدمة" تستهدف المستخدمين منذ نهاية شهر مايو الماضي.

والأخطر، وفقا له، أن الهجوم كان من نوع Zero-Click Exploit، أي أن الضحية لا تحتاج حتى للنقر على أي رابط أو التفاعل مع شيء ليتم اختراق جهازها.

يشار غلى أن الأسابيع الأخيرة كانت مزدحمة بالنسبة لـ واتساب؛ إذ أوقفت المنصة أكثر من 6.8 مليون حساب احتيالي، كما أوقفت دعم التطبيق لبعض الهواتف القديمة معظمها تم تصنيعها منذ 10 سنوات تقريبا لأسباب تتعلق بالأمان.

ورغم أن رسائل واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، إلا أن تقارير حديثة كشفت أن مساعد جوجل الذكي Gemini يمكنه قراءة الرسائل حتى في حال إيقاف تتبعه.

كما شهدت جوجل مؤخرا اختراقا لقاعدة بيانات ضخمة، ما عرض أكثر من 2.5 مليار مستخدم Gmail لخطر سرقة بياناتهم، إذ تمكن المخترقون من الحصول على ملايين الملفات التي تضم أسماء شركات وبيانات تواصل مع العملاء، الأمر الذي يسهل على المحتالين توجيه هجمات مخصصة للأشخاص. 

كما اكتشفت مراسلة تقنية حين تمكن خبير في الجرائم الإلكترونية من تقمص شخصية هاكر للوصول إلى عنوان منزلها.

واتساب ثغرة أمنية آيفون

