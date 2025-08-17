واتساب يزود محادثاتك بمساعد لغوي يعمل بالذكاء الاصطناعي

تستعد واتساب، التابعة لشركة ميتا، لإطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل الدردشات تعرف باسم "مساعد الكتابة Writing Help، تهدف إلى تحسين أسلوب الرسائل قبل إرسالها.

وبحسب ما ذكره موقع “indianexpress”، توفر ميزة واتساب الجديدة اقتراحات لتعديل الصياغة، تصحيح الأخطاء اللغوية، أو تغيير نبرة الرسالة بما يتناسب مع الموقف.

الميزة حاليا قيد التجربة ضمن الإصدار التجريبي “بيتا” على نظام أندرويد، وتحديدا عبر النسخة 2.25.23.7 من خلال برنامج Google Play Beta.

وتعتمد الميزة على تقنية "المعالجة الخاصة" من ميتا Meta’s Private Processing التي تضمن إرسال الرسائل بطريقة مشفرة ومجهولة المصدر، دون إمكانية تتبعها أو ربطها بالمستخدم.

Meta’s Private Processing

وأكدت واتساب أن التطبيق لا يقوم بتخزين محتوى الرسائل أو البيانات المتعلقة بها، ولن يتم تفعيل اقتراحات الذكاء الاصطناعي إلا إذا اختار المستخدم استخدام ميزة “مساعد الكتابة”.

وبمجرد أن يبدأ المستخدم في كتابة رسالة، يظهر رمز قلم صغير مكان أيقونة الملصقات، مما يتيح له إرسال الرسالة إلى الذكاء الاصطناعي لتحسينها.

يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك باقتراح ثلاث صيغ مختلفة لنفس الرسالة، مثل صيغة رسمية، داعمة، أو مرحة، ويمكن للمستخدم اختيار أحدها وتعديله بما يناسبه، والجدير بالذكر أن الطرف الآخر في المحادثة لن يعرف أن الرسالة تمت بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، ومن المحتمل أن يتم إدخال تعديلات عليها وإضافة أنماط جديدة من النبرات قبل الإطلاق الرسمي.

وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمن يرغبون في الظهور بصيغة أكثر احترافية في المحادثات العملية، أو إضافة طابع فكاهي للرسائل الودية، أو حتى لمن يجدون صعوبة في اختيار الكلمات المناسبة.

واختتمت واتساب بالتأكيد على أن الميزة اختيارية تماما، ويتم تعطيلها افتراضيا، كما أنها لا تؤثر إلا على الرسالة التي يحددها المستخدم بشكل مباشر، دون التأثير على كامل المحادثة.