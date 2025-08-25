واتساب يطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكاواتساب يطور ميزة شبيهة بالبريد الصوتي للمكالمات الفائتة

في خطوة جديدة لتعزيز تجربة الاتصال عبر منصتها، بدأ تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" باختبار ميزة مبتكرة تتيح للمستخدمين ترك رسالة صوتية فورية في حال عدم الرد على مكالماتهم، في وظيفة تشبه إلى حد كبير خدمة "البريد الصوتي" التقليدية ولكن بأسلوب عصري ومدمج مباشرة في واجهة المحادثات.

تم رصد الميزة الجديدة، التي طال انتظارها من قبل الكثيرين، في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد (الإصدار 2.25.23.21)، وذلك حسب ما أفاد به موقع "WABetaInfo"، المصدر الموثوق المتخصص في تتبع تحديثات واتساب.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

بحسب التقارير الأولية، تهدف الميزة إلى سد الفجوة بين المكالمة الفائتة والحاجة إلى العودة إلى شاشة الدردشة لكتابة رسالة أو تسجيل مقطع صوتي لتوضيح سبب الاتصال. عند إجراء مكالمة وعدم تلقي رد من الطرف الآخر، ستظهر للمُتصِل واجهة جديدة على شاشة الاتصال نفسها، تحتوي على خيار "تسجيل رسالة صوتية" (Record voice message) إلى جانب الخيارين المعتادين "إعادة الاتصال" (Call again) و "إلغاء" (Cancel).

بمجرد الضغط على هذا الخيار، يمكن للمستخدم تسجيل رسالته الصوتية القصيرة التي يتم إرسالها مباشرة إلى دردشة الشخص المعني، مصحوبة بإشعار المكالمة الفائتة. هذا من شأنه أن يسهل ويسرّع عملية التواصل، خاصة في الحالات العاجلة التي لا تحتمل انتظار إعادة الاتصال.

أهمية الميزة للمستخدمين

تعتبر هذه الإضافة تطوراً طبيعياً لخدمة المكالمات على واتساب، وتقدم حلاً عملياً للمواقف اليومية المتكررة.

فبدلاً من الاكتفاء بإشعار "مكالمة فائتة" الذي قد يثير تساؤلات المستلم، يمكن للمُتصِل الآن ترك رسالة سياقية سريعة مثل "اتصلت بك لأبلغك بوصولي" أو "لدي استفسار عاجل بخصوص اجتماع الغد".

تأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من التحديثات التي تركز على تحسين وظائف الاتصال الصوتي والمرئي في التطبيق، والتي شملت مؤخراً تحسينات على المكالمات الجماعية وإضافة فلاتر وتأثيرات جديدة.

التوفر والإطلاق الرسمي

حتى الآن، لا تزال الميزة قيد الاختبار ومتاحة لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد.

ولم تعلن شركة "ميتا"، المالكة لواتساب، عن موعد رسمي لإطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم. ومع ذلك، وكما جرت العادة، من المتوقع أن يتم طرحها بشكل تدريجي خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة بعد التأكد من استقرارها وجمع آراء المستخدمين حولها.