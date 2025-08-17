قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| مكالمة فيديو على واتساب تتيح للمحتالين سرقة أموالك وبياناتك.. روبوت بشري يعزف إيقاع أغاني معقدة بدقة 90%

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

روبوت يعزف إيقاع أغاني معقدة بدقة 90%
 

رغم أن الروبوتات البشرية صممت في الأساس لمحاكاة الشكل البشري وتنفيذ مهام عملية مثل مساعدة كبار السن أو التعامل مع المواد الخطرة، وقد أثبتت خلال العقد الأخير قدرتها على رفع الصناديق، وتجميع الأجزاء، بل والمشاركة في تقديم العلاج الفيزيائي، إلا أن حضورها في المجالات الإبداعية، لا سيما الفنون لا يزال محدودا إلى حد كبير.


أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للطلاب في 2025
 

في ظل الثورة التكنولوجية التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، يشهد قطاع التعليم تحولات جذرية في أساليب التعلم والبحث وتنظيم المهام الأكاديمية. 


iPhone 17 Pro Max.. السعر والمواصفات ووقت الإطلاق
تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها، iPhone 17، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط موجة من التسريبات التي كشفت عن تحديثات مرتقبة تشمل التصميم، الألوان، والأداء، إلى جانب تحسينات كبيرة في الكاميرا. 


بتقنيات AI متطورة.. نظارات ذكية تمكن المكفوفين من "رؤية" العالم من حولهم

أعلنت شركة Envision، المتخصصة في التقنيات الداعمة لذوي الإعاقة البصرية، عن شراكة جديدة مع شركة النظارات الذكية Solos لإطلاق منتج مبتكر يستهدف المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، تدعي نظارات Ally Solos الذكية.

صفقة غير تقليدية.. إدارة ترامب تدرس شراء حصة بـ"إنتل"

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطوة غير تقليدية تتمثل في استثمار مباشر من الحكومة الأمريكية في شركة “إنتل”، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة سابقا، والتي شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

آبل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 17 الشهر المقبل.. اعرف مميزاتها

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iPhone 17، والمتوقع أن تكون في النصف الأول من الشهر المقبل، وتقوم الشركة عادة بعقد حدثها السنوي لإطلاق آيفون  في بداية سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن حدث هذا العام قد يكون مقررا في 12 سبتمبر.

احذر.. مكالمة فيديو على واتساب تتيح للمحتالين سرقة أموالك وبياناتك

حذرت شركة OneCard، إلى جانب العديد من البنوك العامة والخاصة، من خدعة احتيالية جديدة وخطيرة تعرف باسم “احتيال مشاركة شاشة واتساب”، والتي تستخدم لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

ترشيحاتنا

دعاء بين العصر والمغرب

أفضل دعاء بين العصر والمغرب.. 5 كلمات تجعل أيامك كلها سعادة

أمين (البحوث الإسلامية) يتفقَّد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. 7 أدعية وردت عن سنة النبي

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد