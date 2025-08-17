أخبار التكنولوجيا| مكالمة فيديو على واتساب تتيح للمحتالين سرقة أموالك وبياناتك.. روبوت بشري يعزف إيقاع أغاني معقدة بدقة 90%

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

رغم أن الروبوتات البشرية صممت في الأساس لمحاكاة الشكل البشري وتنفيذ مهام عملية مثل مساعدة كبار السن أو التعامل مع المواد الخطرة، وقد أثبتت خلال العقد الأخير قدرتها على رفع الصناديق، وتجميع الأجزاء، بل والمشاركة في تقديم العلاج الفيزيائي، إلا أن حضورها في المجالات الإبداعية، لا سيما الفنون لا يزال محدودا إلى حد كبير.

في ظل الثورة التكنولوجية التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم، يشهد قطاع التعليم تحولات جذرية في أساليب التعلم والبحث وتنظيم المهام الأكاديمية.



iPhone 17 Pro Max.. السعر والمواصفات ووقت الإطلاق

تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها، iPhone 17، خلال شهر سبتمبر المقبل، وسط موجة من التسريبات التي كشفت عن تحديثات مرتقبة تشمل التصميم، الألوان، والأداء، إلى جانب تحسينات كبيرة في الكاميرا.

أعلنت شركة Envision، المتخصصة في التقنيات الداعمة لذوي الإعاقة البصرية، عن شراكة جديدة مع شركة النظارات الذكية Solos لإطلاق منتج مبتكر يستهدف المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر، تدعي نظارات Ally Solos الذكية.

أفادت تقارير إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطوة غير تقليدية تتمثل في استثمار مباشر من الحكومة الأمريكية في شركة “إنتل”، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة سابقا، والتي شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iPhone 17، والمتوقع أن تكون في النصف الأول من الشهر المقبل، وتقوم الشركة عادة بعقد حدثها السنوي لإطلاق آيفون في بداية سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن حدث هذا العام قد يكون مقررا في 12 سبتمبر.

حذرت شركة OneCard، إلى جانب العديد من البنوك العامة والخاصة، من خدعة احتيالية جديدة وخطيرة تعرف باسم “احتيال مشاركة شاشة واتساب”، والتي تستخدم لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم الشخصية والمالية.