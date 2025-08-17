قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 17 الشهر المقبل.. اعرف مميزاتها

آيفون 16 برو
آيفون 16 برو
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iPhone 17، والمتوقع أن تكون في النصف الأول من الشهر المقبل، وتقوم الشركة عادة بعقد حدثها السنوي لإطلاق آيفون  في بداية سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن حدث هذا العام قد يكون مقررا في 12 سبتمبر.

طرازات iPhone 17 ما المتوقع؟
 

iPhone 17

من المتوقع أن يحتفظ iPhone 17 بتصميم مشابه لـ iPhone 16، لكن مع زيادة في الحجم إلى 6.3 بوصة، ليطابق حجم طراز Pro الحالي. 

كما يتوقع أن يحصل iPhone 17 على بعض الميزات المتقدمة مثل تقنية ProMotion لشاشة 120 هرتز في الثانية، والتي كانت حصريا على طرازات Pro في السابق، بينما كان الطراز الأساسي محدودا بتردد 60 هرتز في الثانية. 

قد تحتوي الشاشة الجديدة أيضا على لوحات LTPO، التي توفر تعديلا ديناميكيا في معدل التحديث، مما يحسن من كفاءة الطاقة.

من المتوقع أن يعمل iPhone 17 بشريحة A19، التي ستقدم تحسينات ملحوظة في الأداء وتعزز معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لدعم ميزات Apple Intelligence. وتشمل الألوان المتوقعة الأسود، الأبيض، الرمادي الفولاذي، الأزرق الفاتح، الأخضر، والبنفسجي.

سلسلة آيفون 16

iPhone 17 Air

تخطط آبل لاستبدال طراز Plus بـ iPhone 17 Air الجديد في هذه السلسلة، يتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بشاشة OLED بحجم 6.6 بوصة، ليكون بين الطراز الأساسي وPro من حيث الحجم، وبسماكة 5.5 ملم فقط، قد يكون أرق آيفون على الإطلاق، ولكن لتحقيق هذا الشكل الرقيق، قد تضطر آبل إلى تقليص سعة البطارية بشكل كبير.

من المتوقع أن تكون سعة البطارية في iPhone 17 Air أقل من 3000 مللي أمبير، حيث تشير بعض التقارير إلى أنها ستكون حوالي 2800 مللي أمبير. 

بالإضافة إلى البطارية الأصغر، قد تضطر آبل إلى إدخال بعض التنازلات الأخرى في الأجهزة لتحقيق هذا التصميم، مثل كاميرا خلفية مبسطة، من المتوقع أن يتضمن النموذج Air كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

iPhone 17 Pro و Pro Max

من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 17 Pro وPro Max بتصميم مزدوج النهاية مع إطار من الألومنيوم وظهر زجاجي لدعم MagSafe، قد يتم إعادة وضع شعار آبل، كما قد يتضمن التصميم شريط كاميرا بعرض كامل، بدلا من النتوء الحالي في الزاوية.

من المتوقع أن تتضمن الترقيات في الكاميرا مستشعر تليفوتوغرافي جديد بدقة 48 ميجابكسل، ودعم الفيديو متعدد الكاميرات، إلى جانب كاميرا أمامية أكثر دقة بدقة 24 ميجابكسل.

من المرجح أن يعمل كلا الطرازين بشريحة A19 Pro، التي يقال إنها تحتوي على عدد أكبر من نوى وحدة معالجة الرسومات GPU مقارنة بالشريحة A19 العادية.

من المتوقع أيضا أن تستخدم طرازات iPhone 17 Pro تقنيات تبريد باستخدام غرفة البخار لتحسين الأداء الحراري، تعمل هذه التقنية على توزيع الحرارة عبر مساحة أكبر لمنع تقليل الأداء بسبب الحرارة الزائدة وللحفاظ على استقرار الأداء.

iPhone 17 إطلاق آيفون iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Max

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

هالة صدقي

بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. هالة صدقي: the seven dogs نقله نوعيه في تاريخ السينما

أحمد سعد وشقيقه

دويتو على المسرح بين أحمد سعد وشقيقه عمرو في مهرجان مراسي

مريم الجندي

مريم الجندي: لجأت إلى مدرب حركة من أجل حكاية فلاش باك

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد