آبل تستعد لإطلاق سلسلة iPhone 17 الشهر المقبل.. اعرف مميزاتها

تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iPhone 17، والمتوقع أن تكون في النصف الأول من الشهر المقبل، وتقوم الشركة عادة بعقد حدثها السنوي لإطلاق آيفون في بداية سبتمبر، وتشير التقارير إلى أن حدث هذا العام قد يكون مقررا في 12 سبتمبر.

طرازات iPhone 17 ما المتوقع؟



iPhone 17

من المتوقع أن يحتفظ iPhone 17 بتصميم مشابه لـ iPhone 16، لكن مع زيادة في الحجم إلى 6.3 بوصة، ليطابق حجم طراز Pro الحالي.

كما يتوقع أن يحصل iPhone 17 على بعض الميزات المتقدمة مثل تقنية ProMotion لشاشة 120 هرتز في الثانية، والتي كانت حصريا على طرازات Pro في السابق، بينما كان الطراز الأساسي محدودا بتردد 60 هرتز في الثانية.

قد تحتوي الشاشة الجديدة أيضا على لوحات LTPO، التي توفر تعديلا ديناميكيا في معدل التحديث، مما يحسن من كفاءة الطاقة.

من المتوقع أن يعمل iPhone 17 بشريحة A19، التي ستقدم تحسينات ملحوظة في الأداء وتعزز معالجة الذكاء الاصطناعي على الجهاز لدعم ميزات Apple Intelligence. وتشمل الألوان المتوقعة الأسود، الأبيض، الرمادي الفولاذي، الأزرق الفاتح، الأخضر، والبنفسجي.

سلسلة آيفون 16

iPhone 17 Air

تخطط آبل لاستبدال طراز Plus بـ iPhone 17 Air الجديد في هذه السلسلة، يتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بشاشة OLED بحجم 6.6 بوصة، ليكون بين الطراز الأساسي وPro من حيث الحجم، وبسماكة 5.5 ملم فقط، قد يكون أرق آيفون على الإطلاق، ولكن لتحقيق هذا الشكل الرقيق، قد تضطر آبل إلى تقليص سعة البطارية بشكل كبير.

من المتوقع أن تكون سعة البطارية في iPhone 17 Air أقل من 3000 مللي أمبير، حيث تشير بعض التقارير إلى أنها ستكون حوالي 2800 مللي أمبير.

بالإضافة إلى البطارية الأصغر، قد تضطر آبل إلى إدخال بعض التنازلات الأخرى في الأجهزة لتحقيق هذا التصميم، مثل كاميرا خلفية مبسطة، من المتوقع أن يتضمن النموذج Air كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.

iPhone 17 Pro و Pro Max

من المتوقع أن تتميز طرازات iPhone 17 Pro وPro Max بتصميم مزدوج النهاية مع إطار من الألومنيوم وظهر زجاجي لدعم MagSafe، قد يتم إعادة وضع شعار آبل، كما قد يتضمن التصميم شريط كاميرا بعرض كامل، بدلا من النتوء الحالي في الزاوية.

من المتوقع أن تتضمن الترقيات في الكاميرا مستشعر تليفوتوغرافي جديد بدقة 48 ميجابكسل، ودعم الفيديو متعدد الكاميرات، إلى جانب كاميرا أمامية أكثر دقة بدقة 24 ميجابكسل.

من المرجح أن يعمل كلا الطرازين بشريحة A19 Pro، التي يقال إنها تحتوي على عدد أكبر من نوى وحدة معالجة الرسومات GPU مقارنة بالشريحة A19 العادية.

من المتوقع أيضا أن تستخدم طرازات iPhone 17 Pro تقنيات تبريد باستخدام غرفة البخار لتحسين الأداء الحراري، تعمل هذه التقنية على توزيع الحرارة عبر مساحة أكبر لمنع تقليل الأداء بسبب الحرارة الزائدة وللحفاظ على استقرار الأداء.