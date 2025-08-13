قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أقوى من المتوقع.. تسريب يكشف معالج iPhone 17 Air المثير للجدل

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، سلسلة هواتف iPhone 17 في 9 سبتمبر المقبل، ووسط سيل من التسريبات، تشير مصادر متطابقة إلى أن iPhone 17 Air سيحل محل iPhone 16 Plus، والذي لم يحقق مبيعات مرضية على ما يبدو.

أي شريحة سيحصل عليها iPhone 17 Air؟


تزايدت التساؤلات حول نوع المعالج الذي سيعمل به iPhone 17 Air، خاصة وأنه ليس من فئة Pro، والتي عادة ما تحصل على معالجات آبل الأحدث والأقوى. 

لكن تسريب جديد من الصين يفيد بأن iPhone 17 Air سيحصل على شريحة A19 Pro، وهي الشريحة المتوقع استخدامها في iPhone 17 Pro وPro Max.

شريحة A19 Pro مع تعديل طفيف


وفقا للمصدر، النسخة التي سيحصل عليها iPhone 17 Air ستكون أقل قوة قليلا، حيث ستأتي بوحدة معالجة رسوميات GPU بخمسة أنوية فقط، مقارنة بـ ستة أنوية في الإصدارات الـ Pro، بخلاف هذا الفارق في معالج الرسوميات، من المتوقع أن تكون بقية مواصفات الشريحة مماثلة.

وإلى جانب فرق الأداء في الشريحة، لن تكون شاشة iPhone 17 Air بجودة شاشة iPhone 17 Pro، حسب نفس التسريب، كما يشاع أن سمك الهاتف سيكون بين 5.65 و5.7 ملم فقط، ما يجعله من أنحف هواتف آيفون على الإطلاق، في حال صحت هذه المعلومات.

جدير بالذكر أن هذه التسريبات تتعارض مع تقرير سابق صدر في يوليو الماضي، والذي أفاد بأن iPhone 17 Air سيعمل بنفس شريحة A19 المستخدمة في iPhone 17 الأساسي، وليس A19 Pro، ومع غياب التأكيد الرسمي من آبل، تبقى هذه المعلومات ضمن دائرة الشائعات حتى الإعلان الرسمي.

وستتضمن سلسلة آبل الجديدة أربعة طرازات مختلفة هي: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

وقد تأتي الإصدارات الأعلى من السلسلة مزودة بمعالج A19 Pro الجديد وذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، تشير التسريبات أيضا إلى استخدام هيكل مصنوع من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، مما قد يؤدي إلى تقليل الوزن وخفض تكلفة الإنتاج.

