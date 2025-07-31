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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي في 2026

أول آيفون قابل للطي
أول آيفون قابل للطي
شيماء عبد المنعم

أفاد محللو بنك JP Morgan أن شركة آبل قد تطلق أول هاتف آيفون قابل للطي في النصف الثاني من عام 2026، كـ جزء من سلسلة iPhone 18، وذلك بحسب مذكرة أرسلها المحلل ساميك تشاتيرجي للعملاء ونقلتها شبكة CNBC.

وأوضح تشاتيرجي قائلا: “نظرا لأن التحديثات المتوقعة في سلسلة آيفون 17 هذا الخريف قد تكون محدودة نسبيا، بدأ تركيز المستثمرين يتجه بالفعل نحو إصدارات خريف 2026، حيث من المتوقع أن تطلق آبل أول آيفون قابل للطي”.

آيفون قابل للطي بتصميم يشبه أجهزة Galaxy Fold


ووفقا للمذكرة، فإن الهاتف الجديد من آبل قد يأتي بتصميم قابل للطي على شكل كتاب، مشابه لسلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج. 

من المتوقع أن يحتوي الجهاز على شاشة داخلية بحجم 7.8 بوصة، وأخرى خارجية بحجم 5.5 بوصة، مقارنة بـ Galaxy Z Fold 7 الذي يتوقع أن يحتوي على شاشة داخلية بحجم 8 بوصات وخارجية بحجم 6.5 بوصة.

الميزة الأبرز، وفقا لتشاتيرجي، أن الشاشة الداخلية في آيفون القابل للطي ستكون خالية من التجعيدات، وهي تقنية يشاع أن سامسونج أيضا تخطط لاعتمادها في طرازاتها القادمة عام 2026.

تسعير مرتفع ومبيعات قوية محتملة

يتوقع تشاتيرجي أن يبدأ سعر آيفون القابل للطي من 1999 دولارا، وأن تصل مبيعاته إلى ما بين 10 و15 مليون وحدة في السنة المالية 2027، مع ارتفاعها إلى 40 إلى 45 مليون وحدة بحلول 2029، هذا قد يفتح أمام آبل فرصة إيرادات تصل إلى 65 مليار دولار، ما يؤدي إلى نمو أرباح ملحوظ في المدى المتوسط.

توقعات محللين آخرين

يتفق محللون آخرون مع JP Morgan بشأن دخول آبل سوق الهواتف القابلة للطي قريبا، من بينهم المحلل الشهير مينج-تشي كو من TF International Securities، والذي يتوقع أن يأتي الجهاز بسعر "مرتفع للغاية".

أشار تشاتيرجي أيضا إلى أن شركات مثل Amphenol، المتخصصة في الموصلات الإلكترونية وCorning المعروفة بإنتاج الزجاج عالي الجودة، قد تستفيد من دخول آبل لهذا السوق، لا من حيث الكميات فقط، بل من حيث القيمة المرتفعة للمكونات المستخدمة في هذه الأجهزة.

وقد ارتفعت أسهم الشركتين خلال العام الحالي، حيث سجلت Amphenol ارتفاعا بأكثر من 50%، بينما صعدت أسهم Corning بأكثر من 30%، متفوقتين على أداء مؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 8% فقط في نفس الفترة، بالمقابل، تراجعت أسهم آبل بأكثر من 15% منذ بداية العام.

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