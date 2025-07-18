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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يتم حظر هواتف آيفون في الولايات المتحدة.. إليكم السبب

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

في ظل تصاعد التوترات بين عمالقة شاشات العرض، أثار حكم حديث صادر عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، تساؤلات حول مستقبل هواتف آيفون في السوق الأمريكي التي تستخدم شاشات مزودة من شركة BOE الصينية. 

وبحسب ما ذكره موقع “digit.in”، تتعلق القضية باتهامات لشركة BOE بخرق أسرار تجارية لشركة سامسونج ديسبلاي تتعلق بتقنية OLED، وعلى الرغم من تأكيد آبل أن هواتف آيفون ومنتجات أخرى لن تتأثر، فإن مضمون الحكم أثار قلقا بين عشاق هواتف آبل.

تفاصيل القضية والحكم


أصدرت لجنة التجارة الدولية أمرين رئيسيين ضد شركة BOE: أولا، أمر استبعاد محدود يمكن أن يمنع استيراد هواتف آيفون التي تحتوي على شاشات BOE إلى الولايات المتحدة. 

ثانيا، أمر التوقف عن الاستخدام الذي يمنع استخدام المخزون الحالي أو مبيعات المستقبل، تأتي هذه الأوامر بعد اتهام شركة BOE باستخدام تكنولوجيا سامسونج السرية في شاشات OLED الخاصة بها. 

وتشير مصادر إلى أن الحكم النهائي قد يصدر في نوفمبر، بعده سيكون أمام الرئيس الأمريكي 60 يوما لقبول القرار أو رفضه.

رد آبل
 

في تصريح لـ 9to5Mac، أكدت آبل أنها ليست طرفا في هذه القضية وأن الحكم ليس له أي تأثير على منتجاتها، ولكن، يشير مراقبون في الصناعة إلى أن BOE حاليا تزود شاشات آيفون 16e، وقد تم السماح لها بتوريد شاشات LTPO OLED لنماذج آيفون 17 Pro الصينية المستقبلية. 

ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن بعض هذه الشاشات لم تكن متوافقة مع مواصفات آبل العالمية.

اعتماد آبل على الموردين

من المهم ملاحظة أن آبل لا تعتمد كليا على BOE في توريد شاشاتها، بل تحصل أيضا على شاشات من سامسونج وإل جي. 

ومع ذلك، قد يؤثر الحظر المحتمل على خطط آبل المستقبلية في التصنيع والموردين، خاصة مع التقارير التي تشير إلى آيفون القابل للطي.

دعوى سامسونج

من جهة أخرى، سامسونج display رفعت دعوى إضافية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من تكساس، مطالبة بالتعويض عن الأرباح المفقودة والأضرار العقابية نتيجة ما زعم عن انتهاك أسرارها التجارية.

بحسب الخبراء، فإن مثل هذه الأحكام نادرا ما يتم نقضها، وإذا تم تأكيدها، قد لا تباع هواتف آيفون المزودة بشاشات BOE، خصوصا النماذج غير الاحترافية في الولايات المتحدة، بينما لن تتأثر الأسواق الأخرى.

هواتف آيفون شاشات العرض شركة BOE الصينية

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