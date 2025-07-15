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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأكبر سعة بطارية.. إليك أهم مواصفات هاتف آيفون 17 برو ماكس

هواتف آيفون
هواتف آيفون
لمياء الياسين

مع اقتراب موعد إطلاقها في سبتمبر 2025، بدأت سلسلة هواتف آيفون 17 من أبل تتصدر عناوين الأخبار، وهذه المرة بفضل خيارات ألوانها.

وتشير التسريبات إلى أن هذه المجموعة لن تقتصر على تعديلات في التصميم وميزات جديدة فحسب، بل ستُضيف أيضًا لمسة من اللمسات النهائية الجريئة والنابضة بالحياة.


هاتف iPhone 17 Pro

ستتوفر تشكيلة هواتف iPhone 17 القادمة بما في ذلك iPhone 17 وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بخيارات ألوان جذابة أبرزها أزرق ومن المتوقع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 في الأسبوع الذي يبدأ في 8 سبتمبر، وهو موعد مألوف لفعاليات Apple السنوية.

ومن المتوقع أن تتضمن مواصفات الهاتف شاشات OLED من نوع LTPO مُحسّنة، وشريحة A19، وتصميمًا جديدًا لجزيرة الكاميرا في طرازات Pro  وقد يتميز هاتف iPhone 17 Air، على وجه الخصوص، بهيكل نحيف بسُمك 6 مم وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل - وهو مزيج يجمع بين التصميم الأنيق والعملية اليومية.

من المنتظر أن تكشف أبل عن أربعة طرازات جديدة ضمن السلسلة، iPhone 17، iPhone 17 Air (البديل الجديد لنسخة Plus)، iPhone 17 Proو iPhone 17 Pro Max.

وتعد نسخة iPhone 17 Air الحدث الأبرز في هذه السلسلة، حيث ستأتي بتصميم فائق النحافة ومظهر جديد كليًا، في محاولة من أبل لمنافسة أجهزة مثل هواتف Galaxy S25 Edge من سامسونج.

الطراز سيحتل موقعًا متوسطًا بين الإصدار العادي ونسخة Pro، مع تركيز واضح على الأناقة والوزن الخفيف.

تحديثات مرتقبة في طرازات Pro


إلى جانب iPhone 17 Air، ستشهد نسخ Pro تغييرات تصميمية جذرية، لا سيما من الخلف، حيث ينتظر أن تظهر وحدة الكاميرا بشكل ضخم أكثر بوضوح، مع إعادة ترتيب شعار Apple على الغطاء الخلفي.

وتشير التسريبات إلى تحسينات في المواد المستخدمة وشكل الهيكل، مع الحفاظ على الهوية العامة لتصميم iPhone.

رغم عدم الإعلان الرسمي بعد، يبدو أن إطلاق سلسلة iPhone 17 في موعد أقصاه 10 سبتمبر بات أمرًا متوقعا.

هواتف آيفون هواتف آيفون 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Max هواتف Galaxy S25 Edge

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