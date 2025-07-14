أبل تستعد للإعلان عن سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الثاني من سبتمبر

تتجه الأنظار نحو شركة أبل، التي تستعد للإعلان عن سلسلة iPhone 17 في الأسبوع الذي يبدأ في 8 سبتمبر 2025، وفقًا لتقرير جديد نقله الصحفي الموثوق مارك غورمان في نشرته الإخبارية Power On.

وتُعد هذه الفترة توقيتًا معتادًا لإعلانات آبل، إذ تفضل الشركة دومًا ما بعد عيد العمال الأميركي (Labor Day)، مع الميل لإقامة الحدث يوم الثلاثاء، رغم وجود استثناءات سابقة.

وبذلك، تاريخ الإعلان المحتمل قد يكون في 8 أو 9 أو 10 سبتمبر، مع استبعاد يوم الجمعة كخيار تقليدي، ورفض اختيار يوم 11 سبتمبر احترامًا للذكرى. ولم تؤكد آبل رسميًا موعد الحدث بعد، لكن كل المؤشرات تشير إلى الأسبوع الثاني من الشهر.

سلسلة iPhone 17: أربع نسخ وتغييرات كبيرة

هذا العام، من المنتظر أن تكشف آبل عن أربعة طرازات جديدة ضمن السلسلة، iPhone 17، iPhone 17 Air (البديل الجديد لنسخة Plus)، iPhone 17 Proو iPhone 17 Pro Max.

وتعد نسخة iPhone 17 Air الحدث الأبرز في هذه السلسلة، حيث ستأتي بتصميم فائق النحافة ومظهر جديد كليًا، في محاولة من آبل لمنافسة أجهزة مثل Galaxy S25 Edge من سامسونغ. الطراز سيحتل موقعًا متوسطًا بين الإصدار العادي ونسخة Pro، مع تركيز واضح على الأناقة والوزن الخفيف.

تحديثات مرتقبة في طرازات Pro

إلى جانب iPhone 17 Air، ستشهد نسخ Pro تغييرات تصميمية جذرية، لا سيما من الخلف، حيث ينتظر أن تظهر وحدة الكاميرا بشكل ضخم أكثر بوضوح، مع إعادة ترتيب شعار Apple على الغطاء الخلفي.

وتشير التسريبات إلى تحسينات في المواد المستخدمة وشكل الهيكل، مع الحفاظ على الهوية العامة لتصميم iPhone.

هل ستُعلن آبل عن iPhone 17 قبل 10 سبتمبر؟

رغم عدم الإعلان الرسمي بعد، يبدو أن إطلاق سلسلة iPhone 17 في موعد أقصاه 10 سبتمبر بات أمرًا مرجحًا جدًا.

وإذا صدقت التسريبات، فإن نسخة Air ستكون محور الحدث، مع اهتمام متوقع أيضًا بتحسينات الكاميرا والأداء في طرازات Pro.

الجدير بالذكر أن آبل تحاول هذا العام تعزيز موقعها التنافسي في مواجهة المنافسين مثل سامسونج وجوجل، عبر طرازات تحمل تغييرات فعلية على صعيد التصميم والأداء، وليس مجرد تحديثات طفيفة كما حصل في بعض السنوات السابقة.