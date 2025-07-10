لإصلاح مشكلة كبيرة فى iPhone..أبل تصدر الإصدار التجريبى من iOS 26

أعلنت شركة آبل مؤخرًا عن التحديث الرئيسي التالي لبرامج هواتف آيفونiOS 26 ، وهو زاخر بمجموعة واسعة من الميزات الجديدة لهاتفك.

تعد التغيير الأبرز هو التصميم الجديد، بالإضافة إلى العديد من التحسينات والإضافات الصغيرة التي قد تُحدث فرقًا كبيرًا في طريقة استخدامك اليومي لهاتف آيفون.

إليكم المزيد من التفاصيل حول ما يمكنكم توقعه من نظام iOS 26 عند إصداره للجميع إذا كنتم ترغبون بتجربته مبكرًا، فقد أطلقت Apple بالفعل نسخة تجريبية للمطورين، وستطرح نسخة تجريبية عامة في وقت ما من يوليو.

تصميم جديد عبر نظام التشغيل

على الجانب الآخر لدى آبل لغة تصميم جديدة تُسمى "الزجاج السائل"، تُطلقها على جميع أجهزة الشركة، وليس فقط على هواتف آيفون. استوحيت هذه اللغة من نظام VisionOS المُستخدم في سماعة آبل Vision Pro، وتتميز بشفافية عالية تُشبه الزجاج في الواقع، كما تقول آبل . تستخدم عناصر الشاشة الآن "العرض الفوري" الذي يُتيح لها التفاعل مع الحركة من خلال إبرازات وتغيرات لونية.

يبدو أن تغييرات Liquid Glass ستطال كل جزء تقريبًا من نظام التشغيل، بما في ذلك التطبيقات والأزرار وأشرطة التمرير ومركز التحكم والشاشة الرئيسية. كما ستتغير أشرطة التبويب بفضل Liquid Glass، حيث تتقلص وتتوسع عند التمرير لأعلى ولأسفل.

في تطبيق الرسائل، يُضيف نظام iOS 26 العديد من التحديثات التي من شأنها تحسين المحادثات الجماعية بشكل ملحوظ. ستتمكن من تخصيص خلفية المحادثة لإضفاء طابع شخصي عليها.

وللمساعدة في اتخاذ قرارات جماعية أو الحصول على رأي حول أمر ما، يمكنك إنشاء استطلاعات رأي. وأخيرًا، تُضيف Apple مؤشرات الكتابة إلى المحادثات الجماعية، مما سيجعلها أكثر حيوية.

تستلهم آبل بعضًا من جوجل بإضافة ميزة فرز المكالمات وميزة "مساعدة الانتظار" التي تتيح لك انتظار المكالمة. كما تُضيف الشركة خيارًا جديدًا للتصميم الموحد يجمع بين "المفضلة" و"المكالمات الأخيرة" ورسائل البريد الصوتي في عرض واحد.