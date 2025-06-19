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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزة احترافية .. أبل تعلن عن موعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطي

هاتف ايفون
هاتف ايفون
لمياء الياسين

يبدو أن هاتف آيفون القابل للطي الذي كثرت الشائعات حوله من آبل يقترب من التحقق. ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو، فقد وصلت آبل إلى مرحلة مهمة في التطوير، وتستعد للمراحل الأولى من الإنتاج. وقد شارك كو رؤى جديدة حول موعد بدء آبل في تصنيع الجهاز، وتصميمه، وحجم مبيعاته المتوقعة ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر الربع الثالث من عام 2025

وفقًا لكو، من المقرر أن تبدأ شركة فوكسكون، موردة آبل، إنتاج هاتف آيفون القابل للطي بحلول أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر 2025. وتستهدف آبل حاليًا إطلاقه للجمهور في خريف 2026، مما يضعه ضمن سلسلة هواتف آيفون 18. ورغم أن الإنتاج لا يزال على بُعد أشهر قليلة، إلا أن العديد من المكونات الداخلية،، ​​لم تُستكمل بعد، مما يؤكد جهود آبل لضمان متانة طويلة الأمد.

تصميم هاتف آيفون القابل للطي

على الجانب الآخر تعد أحد أهم أجزاء الهاتف التي تم تأكيدها هو الشاشة القابلة للطي. ستوفر سامسونج ديسبلاي ما بين 7 و8 ملايين شاشة، بقياس 5.5 بوصة عند طيها و7.8 بوصة عند فتحها. 

سيشبه تصميم الجهاز هاتف جالاكسي فولد، مع طي داخلي يشبه شكل الكتاب. 

أفادت التقارير أنه من المتوقع أن بتضمن الهاتف لكاميرات تحت الشاشة. نظرًا لمحدودية المساحة الداخلية، قد يستخدم الجهاز تقنية Touch ID بدلاً من Face ID. قد يبلغ سمك الجهاز حوالي 4.5 مم عند فتحه، و9-9.5 مم عند طيه.

ميزات  هاتف آيفون القابل للطي

يتوقع أن يتراوح سعر هاتف آيفون القابل للطي بين 2000 و2500 دولار أمريكي، مما يضعه بقوة ضمن فئة الهواتف فائقة الجودة. ويُعتقد أن آبل قد طلبت ما بين 15 و20 مليون وحدة، تغطي دورة حياة متوقعة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وتشير هذه الاستراتيجية إلى طرح محدود ومخصص لفئة محددة من المستخدمين، بدلاً من التركيز على السوق الشامل. كما يحذر كو من أن خطط آبل قد تتغير قبل دخول الجهاز مرحلة الإنتاج الضخم.

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