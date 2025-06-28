رئيس شركة يهاجم أبل بسبب قرار جديد خاص بمتجر التطبيقات في أوروبا

أعلنت شركة آبل قبل ساعات فقط عن تغييرات جذرية في قواعد متجر التطبيقات App Store الخاصة بالمطورين في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك استجابة لقانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا.

وتهدف هذه التغييرات إلى إتاحة مزيد من الحرية للمطورين فيما يخص طرق الدفع والترويج لتطبيقاتهم، وهو ما يتضمن السماح باستخدام روابط خارجية متعددة وتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع خارج المتجر، بعد أن كانت هذه الأمور خاضعة لقيود صارمة من قبل.

رسوم جديدة تثير الجدل

رغم هذه الانفراجة التي طال انتظارها، قامت آبل بإدخال رسوم جديدة على المطورين، مثل رسم استحواذ أولي بنسبة 2% على المستخدمين الجدد، إلى جانب نظام خدمات متجر متعدد المستويات يتضمن رسومًا بنسبة 5% أو 13%، وفقًا لمستوى المزايا الذي يختاره المطور.

تيم سويني يصف قرارات آبل بـ"الاحتيال المتعمد"

هذه الخطوة أثارت رد فعل غاضب من تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، والذي وصف قرارات آبل بأنها "مخطط امتثال خبيث" ينتهك القوانين الأوروبية والأمريكية، ويقوض فكرة المنافسة العادلة

. وأشار إلى أن آبل رغم إتاحتها روابط الدفع الخارجية، إلا أنها تحظر التحديثات التلقائية للتطبيقات المنافسة، وتضعف قابلية البحث عنها، وتمنع مزايا دعم العملاء والمشاركة العائلية.

دعوة إلى نموذج أكثر عدالة ومرونة

في تصريحاته، دعا سويني إلى ضرورة إنشاء نظام أكثر إنصافًا يشبه بيئة العمل على Windows وmacOS، حيث يحصل جميع المطورين على نفس المزايا دون تمييز، ويمكنهم اختيار الطريقة المناسبة لهم لإدارة المدفوعات، سواء عبر نظام آبل أو أنظمتهم الخاصة، أو حتى الجمع بين الطريقتين.

وأضاف أن آبل يجب أن تتقاضى فقط مقابل الخدمات التي تقدمها فعليًا، دون فرض رسوم إضافية على المطورين لاستخدامهم خيارات بديلة.

النقد الشعبي لأسلوب آبل في الالتفاف على القوانين

في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة X، سخر المستخدمون من محاولة آبل إعادة تسمية الرسوم والممارسات القديمة بأسماء جديدة، مثل "رسم المشاركة في المنصة" أو "تعريفة البنية التحتية الرقمية"، في محاولة للالتفاف على القيود التنظيمية، بينما تواصل الشركة التحكم في البيئة الرقمية بطريقة تعرقل الابتكار وتكرس الاحتكار.

ويبدو أن الجدل بين آبل وEpic Games لن يهدأ قريبًا، خاصة مع تزايد الضغط من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية المطالبة بمزيد من الشفافية والعدالة في سوق التطبيقات الرقمية.