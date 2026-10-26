تعرف على مواعيد عروض الصوت والضوء بـ5 مناطق آثرية

أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضائها من الشركات بمواعيد عروض الصوت والضوء بالمناطق الأثرية والسياحية بـ الكرنك وإدفو وفيلة وأبو سمبل وقلعة قايتباي بالإسكندرية، خلال الموسم الشتوي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من 30 أكتوبر 2026 وحتى نهاية التوقيت الشتوي.

مواعيد عروض الصوت والضوء

وقالت غرفة شركات السياحة، في اخطارها المرسل لـ أعضائها إن مواعيد العروض تتضمن فترات مسائية بلغات متعددة، وفقًا لجداول التشغيل المعتمدة وأعداد الزائرين بكل منطقة، موضحة أن العروض بالكرنك تنظم في الساعة السابعة مساءً والثامنة مساءً، مع تحديد لغة العرض وفقًا للجدول المعلن، بما يشمل الإنجليزية والعربية واللغة الأكثر عددًا من بين الزائرين.

ونوهت الغرفة، بأن اقامة عروض الصوت والضوء سيكون في الساعة السابعة والثامنة مساءً، باللغة الأجنبية الأكثر عددًا بين الحضور، بالإضافة إلى انطلاق العرض الأول دون حد أدنى، بينما يتطلب العرض الثاني حضور 6 أفراد أجانب على الأقل أو 20 فردًا مصريًا.

وأشارت الغرفة، إلى أن عروض معبد فيلة تبدأ الساعة السابعة مساءً، على أن يُقام العرض الثاني في الثامنة مساءً، مع تقديم العروض بلغات مختلفة، تشمل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية، وفقًا للجدول المحدد لكل يوم.

وتعقد عروض الصوت والضوء ب أبوسمبل الساعة السابعة والثامنة مساءً، باللغة الأجنبية الأكثر عددًا، وفقًا لأعداد الزائرين وطبيعة التشغيل.

وتبدأ عروض الصوت والضوء بمنطقة قلعة قايتباي بالاسكندرية الساعة السادسة والنصف مساءً، باللغة الأكثر عددًا بين الحضور، “العربية أو الإنجليزية”، دون حد أدنى لعدد الزائرين.