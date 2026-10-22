محافظ أسوان يشهد عرض الصوت والضوء بمعبد أبو سمبل وسط مشاركة كبيرة من الأفواج السياحية

شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عرض الصوت والضوء داخل معبد أبو سمبل، وسط مشاركة كبيرة من الأفواج السياحية والزائرين، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لإحتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، وتعكس المكانة السياحية والحضارية المتميزة لمدينة أبو سمبل السياحية.

عرض الصوت والضوء يوثق عظمة الحضارة المصرية

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، حيث تابع محافظ أسوان العرض الذي تضمن تقديم رواية تاريخية عن الحضارة المصرية القديمة، وتسليط الضوء على عظمة معابد أبو سمبل وما تحمله من قيمة أثرية وتاريخية فريدة، إلى جانب استعراض جوانب من تاريخ الملك رمسيس الثاني وإنجازاته، من خلال توظيف المؤثرات الصوتية والإضاءة التي أضفت أجواءً مبهرة على واجهات المعبد وتماثيله الضخمة.

إقبال سياحي وتفاعل كبير مع العروض التاريخية داخل المعبد

وشهد العرض تفاعلاً ملحوظاً من السائحين والزائرين الذين حرصوا على متابعة فقراته والإستمتاع بالمشاهد المبهرة التي أبرزت عظمة المعبد وتفاصيله المعمارية، فضلاً عن توثيق هذه اللحظات المميزة بالصور التذكارية، في مشهد يعكس ما تتمتع به أسوان من مقومات سياحية وأثرية فريدة تجذب الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

الصوت والضوء يعززان التجربة السياحية بمدينة أبو سمبل

ويأتي عرض الصوت والضوء ضمن الأنشطة السياحية والثقافية التي تسهم في إثراء تجربة زائري معابد أبو سمبل، من خلال تقديم التاريخ المصري القديم بأساليب تجمع بين المعرفة والإبهار البصري والسمعي، بما يعزز من جاذبية المقصد السياحي الأسواني، ويدعم تنوع المنتج السياحي بالمحافظة، خاصة خلال الفعاليات الكبرى المرتبطة بظاهرة تعامد الشمس.